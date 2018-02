No todos los iglús son de hielo: así son en Groenlandia

Los "inuits", los locales de Groenlandia, no son esquimales. De hecho la palabra "esquimal" es despectiva, porque significa "comedor de carne cruda". Y no es la única cosa sorprendente de la vida en el frío: no todos los iglús son de hielo, ni tienen la misma forma.

En general, eso sí, la entrada principal de un iglú es muy bajita, lo que fuerza el acceso a gatas. Eso servía para proteger a los moradores del ataque, por ejemplo, de un oso polar.

Además, toda la familia dormía en una misma habitación de techo bajo para evitar al máximo la pérdida de calor y colocaban las previsiones bajo tierra para que se conservaran mejor.

