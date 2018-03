Crean pastillas de dieta para vacas para que sus pedos y eructos contaminen menos

Imagine que es gallego, se va a dormir con un intenso dolor de cabeza y a la mañana siguiente despierta hablando con un marcado acento andaluz. O que nació y vivió en Madrid con su deje característico, y 24 horas después habla como si se hubiera criado en pleno barrio de Gràcia. No finge, no es una broma y no puede controlarlo.