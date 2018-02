Ya es oficial: WhatsApp te explica así cómo borrar los mensajes enviados

Aún no se sabe cuándo estará totalmente implementada en la versión de WhatsApp para que pueda ser utilizado por todos sus usuarios, pero la compañía acaba de publicar un tutorial sobre cómo funcionará esta nueva opción.

No hay novedades respecto a lo que ya se había contado anteriormente, salvo el tiempo del que dispondrás para arrepentirte. Si se había hablado tanto de 8 minutos como de 2 minutos, finalmente la opción estará disponible durante 5 minutos, según indican desde el blog de la compañía.

Tiempo más que suficiente, a priori, para saber si lo que has dicho ha sido una metedura de pata y tiempo más que suficiente, también, para que el receptor pueda leer el mensaje “erróneo” antes de que este sea anulado.

Ahora bien, si anulas uno de los mensajes, el receptor podrá ver que algo ha sido borrado del chat, ya que le aparecerá un texto avisándole de “este mensaje fue anulado”. De este modo siempre podrá preguntarte por qué has borrado un chat. Se avecina creatividad en las excusas.

Así es como funcionará, paso a paso:

1. Cuando envíes un mensaje que quieras anular, mantenlo pulsado unos instantes, tanto si tienes Android como si eres usuario de iPhone.

2. En Android deberás tocar después el botón de menú de la parte superior de la pantalla y clicar en “anular”. Si tienes iPhone o Windows Phone, directamente te saldrá la opción de “anular” al poco de mantener pulsado el mensaje.

Eso sí, esta opción no es infalible. WhatsApp avisa de que si alguno de los miembros de la conversación no tienen la misma versión de la aplicación, esta funcionalidad puede que no sea compatible. Se entiende que ambos deben tener la versión con la opción de “anular” activada, al margen del número de versión que tengan instalada en sus terminales móviles.

¡Ah, por cierto! Si el mensaje no se anula con éxito, WhatsApp también advierte de que no se te enviará ninguna notificación para avisártelo, por lo que, realmente, vivirás con la incertidumbre cada vez que lo tengas que usar.

Esta nueva funcionalidad no está exenta de polémica. Acosadores, maltratadores o pederastas están de enhorabuena. Con esta función 'Anular' (revoke), podrían borrar la prueba del delito de sus mensajes, fotos y vídeos enviados al móvil de sus víctimas, incluso después de que éstas los hayan leído. La amenaza efímera habrá llegado.