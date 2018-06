Atrapados en una tormenta con un asesino sin rostro

La extraña pareja formada por un exagente de la CIA dado por muerto y el excéntrico millonario se enfrentan a un reto inesperado el miércoles en el prime time de laSexta, que emite dos capítulos de estreno de la segunda temporada de 'Vigilados: Person of Interest'.

Proteus

La Máquina entrega seis números a la vez. La búsqueda de pistas lleva a los protagonistas hasta un pueblo costero, donde sobreviene una terrible tormenta que los obliga a refugiarse, junto a un grupo de lugareños, en la comisaría de policía local. Mientras el temporal arrecia fuera, la situación se complica dentro cuando se dan cuenta de que entre ellos se esconde un criminal desconocido.

All In

Cuando La Máquina entrega el número de un viejo tahúr, Reese y Finch viajan a Atlantic City para escarbar bajo la apariencia normal de esta nueva ‘persona de interés’. Mientras, en Nueva York, Carter sigue su particular cruzada para limpiar el nombre de un compañero detective, una carrera que la lleva a acotar la identidad de los agentes del departamento que trabajan para HR.