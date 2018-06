Ani: "Mamá, ¿crees que me voy a morir?"

Refugiados llega a su fin en laSexta, que el lunes estrena el último episodio de la ficción producida por Bambú, está grabada en inglés y primera coproducción de BBC Worldwide en España. En el impactante final de la serie, Samuel provoca un dramático enfrentamiento con su mujer, de consecuencias irreparables.

Natalia Tena (Juego de Tronos, Harry Potter), David Leon (RocknRolla, Vera) y Will Keen (Holby City, The Bill, The Impressionists) junto a Brendan Price (Los Sin Nombre), Gillian Apter (Celia), y Charlotte Vega (El secreto de Puente Viejo) encabezan el reparto de esta ficción, el primer proyecto de SERIES ATRESMEDIA para laSexta. Con producción ejecutiva de Ramón Campos, Teresa Fernández Valdés y Nacho Manubens, Refugiados es una idea original de Ramón Campos, Gema R. Neira, Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, dirigida por David Pinillos y Elías León y grabada en la sierra madrileña.



UN NUEVO INICIO

Samuel descubre que Ani se ha vuelto escapar, esta vez para alertar a Alex. Sale hecho una furia dispuesto a interceptar a la niña, pero antes de traerla de vuelta a casa, la niña logra contactar con Alex y hacerle ver que ella y Emma están en peligro por culpa de Samuel. El refugiado aparece por casa dispuesto a llevarse a Emma y Ani pero Samuel no piensa permitirlo: ha roto su hogar, su familia pero no piensa dejar que se las lleve.