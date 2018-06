Capítulo 2: 'Y yo más'

“Apenas se me acercan las mujeres... será que les impongo demasiado”. “Tengo espíritu de líder… aunque la gente no lo nota”. ¿Cómo poner a este hombre en su sitio? ¿Conseguirá Gustavo hacerle ver que no es quien cree, o en su intento le devolverá a su terrible complejo de inferioridad de nuevo?



'Psicodriving', el branded content de Honda protagonizado por Goyo Jiménez, recibe en Y yo más a Carles Chamarro, en una nueva entrega de la segunda temporada de la mini serie. Chamarro se pone en la piel de un hombre que pasó del complejo de inferioridad al complejo de superioridad en un par de años, gracias a la terapia de un psicólogo con métodos desmedidos. Al terapeuta se le fue de las manos la inyección de autoestima y acabó creando un monstruo. Ahora cree firmemente que es el hombre más atractivo, interesante e inteligente del mundo. Cree incluso que es el hombre ¡más humilde del planeta! Y no entiende cómo la vida no encaja con la visión que él tiene de sí mismo.