HBO aleja el final de 'Juego de Tronos' ante la posibilidad de un spin-off: "Sólo lo haremos si tiene sentido creativo"

Después de confirmarse que la octava temporada de la serie 'Juego de Tronos' será la última, sus seguidores ven cada vez más cerca el final del 'invierno' que se acerca a Poniente. Sin embargo, por suerte para los fans de los Siete Reinos, ya se especula sobre la posibilidad de que el buque insignia de HBO tenga un spin-off.

Según recoge la revista estadounidense 'Entertainment Weekly', tras la octava temporada de la serie, se estrenará un spin-off que ya tienen en mente sus productores, David Benioff y Dan Weiss. Sin embargo, pese a que contemplan la posibilidad, no han asegurado que este proyecto se vaya a llevar a cabo.

Por su parte, el director de programación de HBO, Casey Bloys, ha asegurado que en la cadena se ha hablado sobre la posibilidad de un spin-off. "No es algo a lo que me oponga, pero solo lo haremos si tiene sentido creativo. Todos estamos abiertos a la idea, pero no hay planes concretos por el momento", ha matizado Bloys.

Mientras que los directivos y guionistas de HBO no se han mojado mucho al respecto, el escritor y creador de la saga 'Juego de Tronos', George R.R. Martin, sí mostró el pasado mes de abril, en una entrevista a 'Entertainment Weekly', su interés en continuar con la serie mediante un spin-off .

El novelista, no sólo ha apoyado la decisión de estirar aún más el fenómeno que ha creado, sino que también ha propuesto varias ideas para el proyecto. Entre ellas, considera que la opción más obvia es contar la historia de 'El Caballero Errante', un cuento sobre la vida del rey Aegon V Targaryen, y que está ambientado 90 años antes del primer capítulo de la serie.

Por otro lado, y debido a la gran cantidad de seguidores con los que cuenta 'Juego de Tronos' en todo el mundo, muchos fans de la serie han querido compartir sus propuestas en las redes sociales para un spin-off. La infancia de Jon Nieve, la historia de los Dothraki o la de las casas de Poniente, están entre las posibilidades favoritas.

Por ahora, pese a que 'Juego de Tronos' ya tiene fecha de caducidad, en 2018, aún quedan por delante dos temporadas que contarán con siete y seis episodios, respectivamente. Aunque la posibilidad de un spin-off ha hecho que los fans de la serie vean más lejos el final del 'invierno'.