La BSO de Juego de Tronos llena el WiZink Center de Madrid de dragones y guerras por el trono de hierro

Para los fan de la serie, basada en las novelas "Canción de hielo y fuego" de George R.R. Martin, la banda sonora es igual de importante que el muro, los caminantes blancos o los dragones de la Khaleesi. Madrid es la tercera ciudad donde su música más se escucha en el mundo, con 2,5 millones de reproducciones mensuales en Spotify y ha sido el lugar escogido para arrancar esta gira europea, una propuesta con música en directo y secuencias de las siete temporadas de la exitosa serie de HBO, que cuenta en la dirección de orquesta con Ramin Djawadi.

Este músico germano-iraní se ha encargado de algunas de las bandas sonoras más conocidas del cine y la televisión de los últimos años, como "Iron Man" (2008), "Pacific Rim"(2013) o "Westworld" (2016) y con "Juego de tronos" (2011) ha consolidado su fama, temporada tras temporada. En la última década, considerada como la época de oro de las series de televisión, las bandas sonoras se han convertido en otro de los elementos narrativos para conformar la historia y crear ambientes con la pretensión de cautivar al espectador más allá de los efectos visuales.

En un WiZink Center casi completo y con todos los asistentes sentados, lo que ha predominado en la escenografía ha sido un juego de luces frías y cálidas, como el propio hielo y fuego. La melodía inicial presente en la cabecera de todas las temporadas -la más emblemática- ha sido el arranque elegido por Djawadi, quien junto a una orquesta y un coro han conseguido reavivar las emociones de los espectadores por las pugnas por el trono de hierro.

El resto del concierto ha fluido con imágenes de las temporadas de la obra de ficción desde la primera, como "Las lluvias de Castamere" -el late motiv de la familia Lannister-, "Light of the Seven", con una gran actuación en la que se prioriza el piano o Truth, que sirve como conductor para la historia entre Jon Snow y Daenerys Targaryen en la séptima entrega. La música ha sido el engranaje perfecto que ha permitido compenetrar de forma fluida las imágenes de la serie junto a un juego de luces que ha sumergido de lleno a los asistentes en el universo de Poniente.

"Desde el principio al final, me está encantando" o "me entran ganas de volver a ver la serie otra vez" han sido los comentarios de algunos de los asistentes que no han podido aguantar la ilusión y seguir los ritmos de las músicas con los pies. Como si se tratara de una gira de artistas internacionales, no podía faltar el merchandising promocional con camisetas que recopilan los lugares donde han actuado y camisetas o llaveros con las diferentes familias que ya llevaban algunos de los asistentes para remarcar sus preferencias.

España forma parte del universo de Poniente no sólo por sus innumerables seguidores sino también por las localizaciones donde se han rodado escenas de la serie, como la Plaza de España de Sevilla, el casco histórico de Cáceres o San Juan de Gaztelugatxe (Vizcaya), entre otras. La siguiente parada en la gira europea será Barcelona, el día 10, para seguir su camino a otras ciudades como Londres, Berlín, Amsterdam o Copenhague.