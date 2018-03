Roko: "El disco era uno de mis sueños y aquí está, tangible"

ROKO PRESENTA SU ÁLBUM DEBUT

Después de casi "treinta imitaciones en Tu cara me suena", Roko llega al plató de En el aire para presentar su álbum debut: '3, 2, 1'. La cantante asegura que "lo de la televisión ha sido como una anécdota", pero su sueño era poder hacer un disco propio, "y aquí está, tangible", comenta orgullosa. Buenafuente y Berto están encantados con la portada y le proponen hacer una réplica con ellos en el plató, saltando en una cama elástica: "Voy a intentar que no se me escape nada", le dice Berto.