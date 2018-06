Antonio, al constructor a la fuga: "¿Este coche te compras con la pasta que ganas con las cocinas?"

Comenzar una nueva vida. Volver a empezar. Ese era el proyecto de Felisa, una mujer con coraje que después de divorciarse, comprar un pequeño piso en Madrid y reformarlo, sólo necesitaba una cocina para completar su sueño y tener su nuevo hogar. Pero lo que parecía algo sencillo se convirtió en un verdadero infierno.

El instalador de cocinas que había contratado se llevó su dinero pero nunca hizo el trabajo. Y ahora las condiciones en la que vive en su pequeño piso no son aceptables: su lavabo se transforma diariamente en fregadero, la cocina es un hornillo eléctrico más propio de un campamento que de un hogar, la campana extractora no existe y el día a día se convierte en una enorme complicación. El trabajo nunca realizado de un Constructor a la fuga ha provocado que la nueva vida de Felisa no acaba de arrancar.

Antonio Hernández y Eugenia se pondrán manos a la obra para intentar dar con el causante de los problemas de Felisa. Pero una breve primera investigación descubre un hecho inesperado: se encuentran ante algo mucho más grande de lo que pensaban. Un hombre que ha dejado atrás decenas de afectados, un presunto instalador de cocinas que tras recibir de sus clientes el dinero de la obra y los electrodomésticos por adelantado comienza a dar excusas y no entrega la cocina por la que le han pagado. Un individuo fichado por la policía, que acumula numerosas denuncias y cuyo caso llegó a aparecer en los periódicos años atrás.

Constructor a la fuga utilizará todos sus recursos para encontrar al causante de tanto despropósito y exigirle que termine el trabajo que nunca realizó. ¿Conseguirán dar con él y enfrentarse a sus respuestas? ¿Consentirá en volver al piso que un día abandonó e instalar una cocina que puede hacer que Felisa comience por fin su nueva vida? ¿Afrontará las acusaciones tanto de Felisa como del resto de personas afectadas o tratará de huir sin dar todas las explicaciones necesarias?