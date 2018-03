Griezmann pone fecha a la decisión sobre su futuro

Antoine Griezmann, delantero francés del Atlético de Madrid, ha concedido una extensa entrevista a L'Équipe antes de la doble jornada internacional de selecciones. El galo asevera que su futuro "se decidirá antes del Mundial". El ariete asegura en el medio galo que quiere "viajar a Rusia sin esta preocupación".

"No se trata de saber dónde jugaré sino de tener la tranquilidad de si sigo en un sitio u otro", agrega Griezmann, un jugador que está llamado a ser una de las figuras en el Mundial de Rusia este verano.

El futbolista del Atlético dice que el culebrón sobre futuro "puede ser aburrido, pero le he dicho a mi hermana que, me quede o no, esto tendrá que resolverse antes. Lo que más me molesta es que todo el mundo me pregunte por este tema".