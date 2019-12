Tras 20 exitosas ediciones del Festival Iberoamericano de Cultura Musical en México, esta mañana se ha anunciado la llegada de la primera edición de Vive Latino a Europa, siendo el país elegido España y la ciudad Zaragoza. Este festival llega a España por todo lo alto con cartel estelar que traerá a bandas de la talla de Babasonicos, Cafe Tacuba, Molotov, Mon Laferte o Caligaris a nuestro país.

El Festival de referencia de la escena rock latinoamericana arrancará, según han anunciado, el viernes 11 de septiembre y culminará al día siguiente, 12 de septiembre de 2020 en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Zaragoza: Espacio Expo. En estos dos días se vivirá una experiencia cultural completa que combina el rock de distintos países hispanohablantes.

Con este Festival, Vive Latino Zaragoza traslada a España el sello de calidad, actitud e identidad del festival de música con más tradición y éxito de Latinoamérica. El festival ya está consagrado como un elemento identitario de la cultura iberoamericana por los valores que lo han hecho único: calidad, vanguardia e independencia.

Además, se ha anunciado el cartel del Festival, basado en la fusión de grandes bandas españolas y latinoamericanas: Ara Malikian, Aterciopelados, Andrés Calamaro, Babasónicos, Bebe, Carlos Sadness, Caligaris, Centavrvs, Café Tacvba, Dengue Dengue Dengue, Enrique Bunbury, Instituto Mexicano del Sonido, Iván Ferreiro, León Benavente, Lionware, Kase.O, Leiva, Little Jesus, María Guadaña, Miss Bolivia, Mikel Erentxun, Miss Caffeina, Molotov, Mon Laferte, Morad, Mula, R de Rumba DJ, Nortec Bostich + Fussible, Rulo y la Contrabanda, Sho Hai, Sidonie, Taburete, Vetusta Morla, Ximena Sariñana, Viva Suecia, The Dollar Club y Facedown Ass Up. Sin duda, la experiencia del Vive Latino Zaragoza será un escaparate esencial para amantes del pop-rock en español que podrán comprar los primeros abonos limitados a precio especial a partir de hoy a las 20:00h. en la página oficial del festival: vivelatino.es

Para Vive Latino el rock no es sólo música, es actitud, por eso sus puertas se abren a nuevas tendencias y estilos musicales diversos. Esta ha sido la clave que ha hecho a este Festival, plural y lleno de contrastes, crecer a lo largo del tiempo en su sede mexicana, aumentando en escenarios, días, bandas, público, y ahora, cruzando el océano para presentarse en España el próximo septiembre.