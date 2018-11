Rosalía desvela muchas curiosidades de 'El mal querer' respondiendo al vídeo viral de Jaime Altozano

El análisis en profundidad que ha hecho el músico, compositor y divulgador Jaime Altozano del disco ‘El mal querer’ va convertirse en el vídeo más visto de su canal de youtube en sólo dos semanas.

En los cuarenta minutos que dura el vídeo, Altozano diseccionaba el disco de Rosalía canción a canción explicando un montón de curiosidades del mismo. Ahora se acaba de cerrar el círculo porque Rosalía ha respondido en Instagram con una serie de 100 stories en las que va añadiendo información extra a cada uno de los puntos que había comentado inicialmente Altozano.

Stories de Rosalía | @rosalia.vt

¿Es un disco conceptual?

La cantante barcelonesa explica como 'El mal querer' es un disco conceptual "empecé a trabajar en el proyecto pensando no sólo en el disco sino también en los directos, en los vídeos y en el concepto en general".

"Un amigo me recomendó un libro llamado 'Flamenca'. Es una novela occitana del siglo XIV que cuenta la historia de una mujer que se casa con un hombre que por celos la aprisiona. El disco parte de esa historia de celos de un hombre y una mujer", señala Rosalía.

¿Cómo surgió malamente?

También desvela como ella y El Guincho crearon ‘Malamente’ en la isla del Hierro, "originalmente iba a ser una zambra pero no acababa de funcionar. Le propuse a Pablo un patrón rítmico que hace tiempo que quería usar. Me fui unos minutos y cuando volví se había sacado los acordes de 'Malamente'. La melodía de la canción está inspirada en la copla y en las canciones flamencas que yo he escuchado estos años que he estudiado música".

¿Cuál es el origen del tra tra?

Rosalía explica el origen del popular estribillo de la canción, "yo le propuse a Pablo hacer tra tra porque me gusta mucha la música jamaicana, ese pra pra es muy icónico. Y en flamenco se dice muchas veces tra. Lo dicen los cantaores cuando jalean".

¿Hay trap en el mal querer?

Contrariamente a lo que apunta Altozano en su vídeo Rosalía no piensa que haya trap en el disco, "'El mal querer' tiene mucho de música urbana al igual que de otras músicas, no sólo hay esta influencia". "El trap es una música que yo la asocio a una temática muy concreta que tiene que ver con las drogas, una música que partió de Atlanta y no le veo el símil" explica Rosalía para después añadir que "como mucho hacemos uso de la base 808 que se ha usado en muchos contextos musicales, no sólo en el trap. El uso de ad libs es una cosa que está muy presente en la música urbana en general e incluso en el flamenco con los jaleos".

El uso de las palmas en el disco

Rosalía dice que "ay mucha presencia rítmica de las palmas a lo largo del disco porque me gustan mucho" y explica como "a partir de que Paco de Lucía introdujera el cajón flamenco a lo mejor la palma ya no se reivindica tanto, a excepción de algunos entornos del flamenco y a mí me gustan mucho las palmas sin más. Hay muchas canciones del disco en las que sólo está la palma de forma cruda, es una de las cosas que más me gustan del flamenco".