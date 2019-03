Rompiendo prejuicios: Amaia actuará en el Primavera Sound y no puedo estar más de acuerdo

Yo soy de la teoría de que la música no debería tener barreras ni prejuicios y esta noticia es una muestra más de ese pensamiento. El primero en romper este tipo de barreras fue el Sonorama Ribera que ya tiene como marca especial llevar a clásicos como Raphael, Dúo Dinámico o Camela.

Ahora es el Primavera Sound, el festival de música indie con más prestigio de todos los que se celebran en España, el que da la campanada anunciando a Amaia Romero. La ganadora de la última edición de OT y representante de España en Eurovisión pasará el 31 de mayo por el escenario The Hidden Stage. Lo hará acompañada de la banda catalana The Free Fall Band para interpretar un repertorio de versiones preparadas exclusivamente para la ocasión.

Hay quien piensa que nombres como OT o Eurovisión no deben mezclarse con el Primavera Sound pero yo creo que es una excelente noticia que Amaia actúe en el festival. Una de las cosas que dejó claras Amaia en la academia de OT fue su buen gusto musical regalándonos versiones de clásicos de jazz, El Kanka, Arcade Fire, C.Tangana, Broken Bells, Lana del Rey, Rosalia, Fresones Rebeldes, Zahara o Neutral Milk Hotel entre otros.

Los gustos de Amaia no pueden ser menos mainstream y más indies por lo que creo que un setlist con este tipo de versiones encaja perfectamente con el espíritu de festival. Además el hecho de que haya sido anunciado por sorpresa y cuando ya están todos los abonos agotados deja claro que el Primavera Sound no lo ha hecho como una jugada de marketing.

¿Tú qué opinas? ¿Irías a ver a Amaia si fueras al Primavera Sound?

La actuación de Amaia tendrá lugar en el Hidden Stage, el nuevo escenario al aire libre que el año pasado inauguró Arcade Fire y que se consolida en esta edición como el lugar de "los conciertos sorpresa" del Primavera Sound. Amaia compartirá cartel con bandas de la talla de Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave and The Bad Seeds, The National, Lorde, Migos, A$AP Rocky y Jane Birkin, cabezas de cartel de la decimoctava edición del Primavera Sound.