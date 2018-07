Por qué el Mad Cool volverá a vender 80.000 abonos en 2019

Si no has escuchado, visto o leído ninguna de las incontables noticias que se han escrito sobre el Mad Cool estos días es que estabas completamente desconectado. El Mad Cool 2018 se presentaba con uno de los mejores carteles que se han visto en un festival español en mucho tiempo pero al final de lo que se ha hablado es de fallos, polémicas y más fallos.

En su tercera edición el Mad Cool cambió la Caja Mágica por un descampado en Valdebebas. Construyeron una pequeña ciudad con siete escenarios, zona de restauración, merchandising, patrocinadores y espacio para 80.000 asistentes diarios.

Pero los problemas fueron muchos y variados, el primer día la mayoría de los asistentes tardaron hasta dos horas en entrar al recinto y luego una vez dentro había que sumarle, mínimo, otra media hora para hacerte con un vaso de cerveza porque las barras eran escasas y mal gestionadas. Durante todo el festival fallaron algunos datáfonos y apenas había cobertura, por lo que perder a tus amigos era fácil y tratar de escribir un whatsapp o compartir algo en redes sociales tarea prácticamente imposible.

Además varios grupos, especialmente Franz Ferdinand y Queens Of The Stone Age se quejaron de las zonas vip delante de los escenarios principales. Pero por si todo esto no fuera poco, Massive Attack cancelaron su actuación dejando a 20.000 personas atascadas en el escenario The Loop durante más de una hora.

Terminado el festival, y a pesar de todo lo negativo que ha sucedido, Mad Cool ha anunciado ya que la edición de 2019 tendrá lugar el 11, 12 y 13 de Julio. Es más, yo pienso que el año que viene la organización volverá a vender 80.000 abonos y a colgar el sold out, pero ¿Por qué?

Por un lado hay que hablar de lo positivo que sucedió en esta edición, un sonido notable en todos los escenarios, unas pantallas y visuales también notables y un montón de conciertazos entre los que destacaron unos apoteósicos Pearl Jam, Depeche Mode y QOTSA entre otros.

Además el tiempo acompaño los tres días, el césped artificial ha sido un lujo, el tiempo de espera en los baños y la limpieza de los mismos ha sido reseñable como también lo ha sido la enorme y variada oferta gastronómica dentro del recinto.

Por otro lado hay que hablar de que el Mad Cool es el macrofestival que necesitaba Madrid. La capital y ciudad más poblada de España, cuenta con unas infraestructuras y oferta de alojamiento más que suficientes para albergar un evento de estas magnitudes.

Barcelona tiene el Primavera Sound y el Sonar, el País Vasco tiene el BBK Live, la Comunidad Valenciana el FIB, Low y Arenal y hasta en Galicia ha debutado este año el O Son Do Camiño. A Madrid le hacía falta un festival de las características del Mad Cool y si no existiera habría que inventarlo. En el pasado hubo experiencias como Rock In Rio que se celebraba en Arganda del Rey, Summercase, Electric Weekend, Sonisphere o FestiMad pero ninguno había conseguido echar raíces y labrarse un nombre en el mundo de los festivales.

El resumen es que, a pesar de todo, la mayoría de la gente se lo pasó muy bien en el festival, la música fue de un nivel altísimo y el buen rollo generalizado fue ganando enteros cada uno de los días.

Si vuelven a anunciar un cartel de grandes nombres, como el de los tres años anteriores, mezclando rock alternativo, bandas clásicas, electrónica con gusto y algunas bandas actuales molonas volverán a vender abonos y a venderlos rápido.

Por favor señores del Mad Cool, seguid haciendo bien lo que hacéis bien en la parte musical y dejad de cagarla en detalles tan importantes como los accesos, las barras, la cobertura o las absurdas zonas vips frente a los escenarios.