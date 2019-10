Artículo de 13/07/2011

A lo largo de mi vide he podido ir a un puñado de festivales pero ninguno tan grande como el FIB (considerado el 15 mejor del mundo). Desde que por primera vez fui a un festival de rock en Asturias, el Derrame Rock en 2005 no he parado y en estos 6 años he ido a más de 10 aunque me hubiera gustado ir a muchos más.

He estado en el Festival de Ortigueria dos veces, en el Metro Rock también dos veces, en el DCODE, el Viña Rock, el Indyspensable y en varios Universimad. Un cartel poco pobre que se ensancha este año con el FIB 2011, que espero sea el primero de muchos grandes festivales europeos.

El cartel de este año es envidiable uno de los mejores que ha tenido nunca el FIB con Arctic Monkeys, The Strokes y Arcade Fire a la cabeza, tres de los grupos indies que más están triunfando en los últimos años. Sin duda alguna son los britpoperos Arctic Monkeys el concierto que más me apetece ver junto al de Portishead y Beirut.

Desde aquí en Acústica Mente y a través de mi cuenta de Twitter te estaré contando desde dentro todo lo que pasa en el FIB y cuales son mis conciertos favoritos. En el futuro espero poder ir cumpliendo sueños y visitar algunos de los festivales más grandes del mundo, Coachella, Oxegen, T in the park, Roskilde, Isle if wight y quien sabe si Woodstock y Glastonbury.

Estos son algunos de los momentos FIB con tres actuaciones de tres grandes bandas que me hubieras gustado ver este año y que no podre ver (a Oasis ya los he visto una vez pero a Pulp y Franz Ferdinand no).