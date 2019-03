El Pópulo se pronuncia sobre ARCA, el antes conocido como productor de Björk

Hoy es un día tranquilo en el Pópulo. Hace falta calor que no hay ganas ni de discutir ni de prestar a la atención a una realidad que es capaz de aplastar cualquier intento de activar las neuronas que se lleven a cabo. Sin embargo, me acerco con mi viejo iPod esperanzado de poder encontrar respuestas variopintas a ARCA.

Antes de contaros qué diantres pasó, os cuento quién está detrás de ARCA. Alejandro Ghersi (nacido en 1989, o sea que Ochentennial) es un músico venezolano que ha hecho de productor de Björk o Kanye West y que ahora se ha lanzado a hacer su propia música.

ARCA no es fácil de escuchar a menos que hayas coqueteado previamente con ciertos sonidos menos convencionales. Pero desde luego su propuesta musical es de lo más interesante de 2017 en cuanto a precisamente opciones más allá del pop comercial.

He sido un poco cabrón eligiendo tema y he escogido uno lo suficiente ruidoso como para que genere disonancias cognitivas a tope. Pero ese es solo mi prejuicio clasemediero y estoy seguro que El Pópulo me dará un buen zasca.

Primero me acerco a Pedro. Sé que es un habitual de El Pópulo e intuyo que no va le va a sorprender. Pedro es un tipo que cuando va al gimnasio se pone todo tipo de podcasts y no me extrañaría que conociera ARCA.

“Ah claro, ARCA... yo me lo pongo a veces cuando voy a 120 km/hora en el coche y es otro rollo... una experiencia sensorial. Realmente, ARCA nos puede ayudar a entender los cuerpos de otra manera. Y también a repensar el Tunning en los coches”.

La primera respuesta deja el listón tan alto que me preocupa que lo siguiente no esté a la altura. Pedro me hace un gesto señalando hacia un tipo barbudo que hay una mesa más allá. Me acerco con sigilo y le pregunto si le importaría responder a una pregunta.

Nuestro amigo barbudo se llama Txelu y aunque no tiene cuerpo de morrosco vasco lo cierto es que lleva más de 2 semanas en bici y ha hecho Bilbao-Sevilla y planea llegar hasta Cádiz. Me dice que está cansado y que ha quedado con unos amigos para jugar a “una especie de Monopoly”.

Desde que le pongo el tema empieza a poner gestos raros. Tras un par de minutos hace además de quitarse los cascos y cuando le pregunto qué tal me contesta: “Me ha dejado frío. No me resulta atractivo. Frío. Sin más. No está mal en plena ola de calor”.

Esa frase final es tan aplastante que básicamente me tengo que levantar e ir en busca de otra persona. Intento hablar con los clásicos pero resulta que hoy Jose Luis no se encuentra porque ha ido a hacer unos mandaos, Carmen sigue de baja y su hija María de momento se niega a aparecer en Tribus Ocultas (¿a qué le hacemos una campaña en Twitter para convencerla?).

El caso es que en lo que ando tomándome mi café, oteo a lo lejos a un chico. Debe tener mi edad y está haciendo algo raro con su móvil. Me levanto disimuladamente y paso por detrás de él como si fuera al interior del bar a pedir algo más y me fijo en que está terminando un dibujo brutal de una cara.

Tras varios minutos tratando de ver cómo entrarle para no parecer un friki, lo abordo justo cuando está pagando y le pregunto por esas “ilustraciones”. Iluso de mí que pensaba que usando la palabra “ilustraciones” iba a ser más respetable. Me contesta “Gracias, son caricaturas”. Y automáticamente me da una tarjeta, se ve que está acostumbrado.

Se llama Javier Ariza y realmente es muy bueno. De hecho me cuenta algo muy curioso. Tiene un concurso en marcha y es que encuentras por la calle alguna de sus caricaturas y le envías una foto, él te regala una en blanco y negro. Me dice en EXCLUSIVA (toma ya) que por El Pópulo hay algunas. Así que si eres lees esto y eres de Sevilla…¡búscala!

Al lío. Tras un rato charlando, decido ponerle el temita de ARCA. Lo escucha con atención y hasta el final. Y me dice “Me parece rayante. No sé...como el despertar de un domingo después de haber estado toda la noche del sábado bebiendo cubatas de "garrafón". Creo que si se lo pusiera a mi madre en el coche durante una travesía larga, automáticamente estaría desheredado”.

Mi carcajada lo interrumpe, pero Javi tiene más que decirme, “En realidad en alguna ocasión he escuchado este tipo de música pero en periodos cortos de tiempo, creo que a día de hoy no me atrevería. Aún así me parece algo atrevido y experimental que tiene que estar ahí para un público que seguro lo reclama. Acabo parafraseando a un amigo que me decía "estás en el mundo porque tiene que haber de tó".

Javier flipa con el hecho de que ARCA haya trabajado con Björk o Kanye West. Pero la verdad es que tiene razón. ARCA existe porque como en cualquier situación democrática: tiene que haber de todo para que así podamos explorar todos los confines de lo que somos o podríamos ser.