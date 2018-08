Pink para su concierto para confortar a una fan que lloraba la muerte de su madre

La cantante Pink está en plena gira con su último disco ‘Beautiful Trauma’ que fue lanzado en octubre de 2017 e incluye temas como 'What About Us’ y colaboraciones de la talla de Eminem. Por eso, no es de extrañar que este disco tenga una gira internacional, que está recorriendo EE.UU. o Canadá, entre otros muchos lugares.

Sin embargo, una de las citas más especiales de este tour tuvo lugar en Brisbane, Australia, donde la cantante paró el concierto en mitad de la actuación tras observar el cartel que una de sus fans sujetaba entre sus manos.

La joven espectadora, llamada Leah Murphy, de 14 años, escribió en un letrero: “Mi nombre es Leah, tengo 14 años. He perdido a mi bella madre este mes. Me ENCANTARÍA que me dieses un abrazo... ¡por favor!"

La cantante leyó el mensaje en alto para que el resto de asistentes al concierto conocieran el mensaje que en el cartel aparecía y decidió bajar del escenario y dirigirse hacia la Leah Murphy para cumplir su deseo. Pink se hizo fotos con la joven y le dio un importante mensaje de fuerza y apoyo.

Unos meses antes del concierto, la joven había recibido unas entradas para asistir al espectáculo de Pink en Sidney con su madre, pero este concierto fue cancelado debido a la que la cantante tuvo que ser hospitalizada. Antes de quedarse con las ganas, decidió asistir al de Brisbane, donde se produjo este emotivo momento.

Sin embargo, la noche antes del concierto, la tía de la joven, Katrina, se olvidó las entradas en su casa de Cainrs, a un poco más de 1500 kilómetros de distancia de lugar en que se iba a realizar el espectáculo. Pero gracias a una llamada a su vecino, las acreditaciones del show llegaron a tiempo para que la joven disfrutara del espectáculo.