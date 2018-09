Las peores versiones de la historia de la música por artistas españoles

Hay canciones que quedan bien traducidas del inglés pero también hay una galería de los horrores con versiones tan terribles como las que recopilo en este decálogo.

Nunca ha habido una versión más esperpéntica en la historia de la música. Este cantaor valenciano será recordado por esta versión del original que grabó Elvis Presley en 1969.

1) EL Principe Gitano - In The Ghetto

Otro de esos grandes temas cantado en un inglés impronunciable es esta versión que Raphael hizo del clásico 'Aquarius' que aparecía en el musical Hair de 1967.

2) Raphael - The Age Of Aquarius

Flamenco del malo a cargo de las hermanas Salazar que se atreven nada menos que uno de los temazos más grandes de los Rolling Stones, 'Paint It Black' de 1966.

3) Azucar Moreno - Paint It Black

Los valencianos Seguridad Social han hecho muchas versiones pero ninguna tan desacertada como la de esta balada de Pink Floyd, 'Wish You Where Here', compuesta por David Gilmour y Roger Waters en 1975.

4) Seguridad Social - Wish You Were Here

Rumba española del peor nivel a cargo de Los Sobraos que en su carrera se han atrevido a versionar canciones como 'Zombie' de los Cranberries o este 'Wonderwall' que popularizaron Oasis en 1995.

5) Los Sobraos - Wonderwall

La cantautora Bebe Rebolledo se atrevió a versionar a Nirvana, con la letra traducida al español y un tono de jazz y piano. Aunque la versión tenga más clase que las anteriores sigue pareciendome intragable.

6) Bebe - Smell Like Teen Spirit

El cantautor Pitingo ha triunfado gracias a sus Soulerias, versiones aflamencadas de clásicos de la música en inglés. El resultado puede gustarle a algunos pero hay muchos que lo detestamos.

7) Pitingo - No Woman No Cry

La otra versión estrella de la historia, es ésta de Ramoncin. Se atrevía en directo con un clásico de Nirvana, no se sabía la letra, la canto fatal y le llovieron las críticas.

8) Ramoncin - Come As You Are

Otra desafortunada versión, que en directo me dio verguenza ajena cuando la escuche, es esta de Shakira. La colombiana debería darse cuenta de que ni es su estilo ni tiene la voz para cantar este 'Nothing Else Matters' de Metallica.

9) Shakira - Nothing Else Matters

Cerramos con un crimen que Enrique Iglesias cuando tradujo y versionó en español este clásicos ochentero, 'Only You' de Yazoo. Nunca debió grabarse.

10) Enrique Iglesias - Sólo en ti (Only you)