Participa y conoce a Steve Angello en un Meet & Greet en UNITE With Tomorrowland Barcelona (ACCIÓN FINALIZADA)

Así será UNITE with Tomorrowland Barcelona

UNITE with Tomorrowland Barcelona tendrá lugar el sábado 28 de julio de 15:00 a 03:00. Se trata de un evento híbrido que combina la conexión vía satélite con el escenario principal de Bélgica Tomorrowland y la actuación en vivo y en directo de los DJs más prestigiosos.

12 horas de festival, 12 DJ’s en vivo y 3 DJ’s en conexión vía satélite con el escenario principal de Bélgica. El evento barcelonés cuenta con un cartel de lujo que incluye a los DJs más famosos del momento: Steve Aoki, Steve Angello, Yves V, el dúo sueco Galantis, Quintino, Kungs, Double Pleasure y en el terreno nacional Abel Ramos y Albert Neve, además de Albert González.

UNITE with Tomorrowland vuelve a Barcelona | Agencias

UNITE with Tomorrowland 2017 ya reunió a los mejores artistas en un evento que congregó a casi 25.000 personas en el paraje de Can Zam, en Santa Coloma de Gramenet. El festival UNITE with Tomorrowland 2018 llega con un espectacular escenario, acompañado de una gran cantidad de elementos decorativos inspirados en cuentos de hadas, elementos mágicos y con unos increíbles efectos especiales.

A las nueve de la noche, Barcelona conectará con el escenario principal compartiendo las tres actuaciones estelares de Bélgica a través de pantallas gigantes. A partir de la medianoche, los grandes nombres de la música electrónica aterrizan en la capital catalana para actuar en directo.

El evento nació en 2005 y su gran éxito ha provocado que el festival se expanda a todo el mundo, en un evento híbrido que combina las actuaciones en directo con los mejores DJs además de la conexión por satélite con el escenario de Boom, que alberga el festival en sus parajes naturales.

UNITE with Tomorrowland contará una vez más con la característica puesta en escena del festival: espectacular escenario, un espacio de fantasía con elementos decorativos inspirados en cuentos de hadas, y los más increíbles efectos especiales, láser show, confeti, animaciones en directo, buen ambiente y en un entorno natural único.

Tomorrowland reúne a más de 400.000 personas cada año. En la edición 2018, UNITE with Tomorrowland se celebrará de manera simultánea en siete países: A Bégica y España se le suman Italia, Líbano, Malta, México, Taiwán y Abu Dabi como sedes oficiales.