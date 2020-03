Noches del Botánico se ha consolidado como uno de los mejores festivales del panorama nacional. Este soberbio ciclo de conciertos ofrece cada verano en Madrid una variedad y calidad musical del más alto nivel.

Noches del Botánico celebra su quinto aniversario habiéndose consolidado como uno de los Festivales más heterogéneos de España y que continua con su apuesta por la variedad y el eclecticismo musical. Una nueva edición que volverá a celebrarse en un lugar tan emblemático, como es la Universidad Complutense de Madrid, que promueve y participa en la creación y difusión de la cultura.

En la pasada edición se logró récord de afluencia superando los 90.000 asistentes durante los 34 conciertos consiguiendo ser un gran reclamo turístico para la ciudad de Madrid. Esta edición significa la consolidación definitiva de este festival que apuesta por el formato del ciclo de conciertos y que este año tendrá lugar desde el 17 de junio hasta el 29 de julio.

Nuevamente se apuesta por la presencia de artistas nacionales e internacionales consolidados, junto a nuevos talentos de la música contemporánea, que asegurarán noches inolvidables. Desde la pasión flamenca de Estrella Morente, Tomatito y El Cigala, hasta la delicadeza del jazz de Herbie Hancock y Pat Metheny, pasando por la grandeza de Wilco, Crowded House y Rufus Wainwright, y el indie-pop de Of Monsters and Men y Belle and Sebastian. Conciertos para todos los gustos que van desde clásicos de la talla de Tom Jones hasta cantantes pop de fama mundial como Jessie J.

Un auténtico lujo para los amantes de la música y para los madrileños poder contar con un ciclo de conciertos de tanta calidad y variedad año tras año.

Información y entradas ya a la venta en www.nochesdelbotanico.com y www.entradas.com.