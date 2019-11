El concierto de Zahara y Miss Caffeina en el Teatro Kapital de Madrid fue el último de esta edición de la gira Cómplices de Vibra Mahou. Una despedida por todo lo alto de este ciclo conciertos en el que he podido disfrutar del buen hacer de artistas como Xoel López, Jenny and The Mexicats, Javiera Mena, Second o Kitai entre otros.

Ayer fue el concierto más Cómplice de toda esta gira porque Zahara y Miss Caffeina se conocen desde hace muchos años, son amigos de la época de MySpace y hasta ella confeso que vivió durante seis meses en el sofá de Alberto en 2009 mientras grababa su icónico disco "La fabulosa historia de…".

Un concierto en dos partes de siete canciones cada una, la más tranquila, acústica y teñida de una preciosa tristeza con Zahara a los mandos, la segunda fiestera, alegre y bailable con Miss Caffeina sobre el escenario.

Dos maneras distintas de darlo todo, ambas con la misma intensidad y fuerza. Zahara acompañada de su guitarra y su inseparable Martí Perarnau a los teclados en la que canto canciones antiguas como "El diluvio universal", "Del invierno", "General Sherman" y otras más actuales como "El Fango", "Guerra y Paz", "Hoy la bestia cena en casa". Especialmente redonda el dueto con Alberto en "El deshielo".

Después Miss Caffeina armados con sus guitarras, sus sintetizadores y sus ganas de fiesta nos regalaron temazos incontestables como "Mira como floto", "Reina", "Cola de Pez", "Ácido", "Tu pequeño caos" o "Merlí" que cantaron junto a Zahara.

Un concierto que cierra con el mítico "Freed From Desire" de Gala nunca puede ser un mal concierto. Además al final de la fiesta se anunció que Zahara será la protagonista de la Gira Vibra Mahou 2020, tras recibir anoche el relevo de manos de Miss Caffeina.