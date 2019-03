Los músicos opinan sobre la letra que Marta Sánchez puso al himno de España

Sabemos que la letra que ha escrito Marta Sánchez para el himno de España le ha gustado a Mariano Rajoy, a Rosa Díez y hasta a la Guardia Civil. Pero, ¿qué opinan los músicos y bandas del panorama español sobre el asunto? Hablamos con ellos.

Niño de Elche

“Hay mucho que decir de esta performance. De entrada, es una forma de aprovechar el momento y ejercer el populismo como mejor sabe hacer Marta Sánchez: como si se tratase de una revista amarilla. Bueno, amarilla y y roja (risas).

'No comparto los postres' es el primer llibro de Niño de Elche. | Rafa Alcaide

"La letra dice que 'resistió'. Y me surgen dudas. ¿A qué resistió? ¿Al Brexit? ¿A la Unión Europa? ¿A Trump? Luego habla de rojo y amarillo. Y, claro, debe pensar que se entiende como una españolada, pero resulta que también son los colores del independentismo catalán. En cualquier caso, son dos tipos de fascismo. Y, curiosamente, ambos unidas por los mismos colores".

"Esta señora, o es una falangista, o no sabe que hoy en día es antiestético poner en el mismo verso 'grande', 'España', 'Dios', 'gracias' y 'honrarte hasta el fin'. Creo que ni la Guardia Civil escribiría algo así (risas). Y luego habla de rayos de sol, lo que demuestra que está inspirado en el Cara al Sol, que por cierto es un tema mucho mejor compuesto que el himno de España".

"Todo esto es carnaza para el público que aplaude. Un público que no es fascista en el sentido ideológico pero sí en el sociológico. Aplauden himnos y eslóganes, pero no ideologías, porque no la tienen. Aplauden populismo en el sentido más peyorativo del término".

"El himno no es un himno de reconciliación. Y por eso no tiene letra, porque nadie sería capaz de poner de acuerdo a todo el mundo con una letra que llenara una música manchada por la Historia. Decía John Cage que la música no tiene significado hasta que llegan los imbéciles y se lo dan. Esto es un buen ejemplo de ello. Creo que ni la Guardia Civil escribiría algo así”.

Álvaro Escribano (Swampig)

“Lo primero que me ha llamado la atención es cómo han musicado el himno: no he podido resistirme a imaginar una versión cañí de ‘El Guardaespaldas’ en la que algún auténtico héroe español corre a salvar a Marta esquivando balas de la conspiración judeomasónica".

Álvaro Escribano | Remitido

"Respecto a la letra… Supongo que esperaba que no hablara de conquistas imperiales y movidas del palo, sino que lo llevara más al terreno de "como se vive aquí, no se vive en ningún ‘lao’. Y lo sabes". Pero he de confesar que me ha superado el enfoque: básicamente, está de puta madre salir fuera porque aquí no hay otro trabajo que no sea en el sector servicios, pero a la vez volver es increíble porque tenemos jamón".

"Lo de no pedir perdón es uno de los puntos fuertes, sin duda. Pero el colofón es el golpe final: si no puedo volver en lo que me queda de vida porque recaudamos impuestos como si fuéramos un estado socialista nórdico (al tiempo que privatizamos servicios públicos básicos a un nivel que ni EEUU), o porque el I+D nos da exactamente lo mismo, pues alegría y olé. Qué más da. Que me entierren en mi pueblo dentro de muchos años".

"Definitivamente, algunas canciones funcionan mejor sin letra”.

Piti Elvira (Standstill, Its Not Not, Catarata)

"Grande España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin”.

“Para mí esta frase podría enmarcarse perfectamente en un himno predemocrático. Resume con claridad lo que representa Marta Sánchez: un anacrónico dibujo de una visión totalmente obsoleta y rancia del modelo más tradicional de la industria del showbissnes de este país".

"Al igual que ocurre en la política, intenta fingir una falsa transición hacia lo moderno, digital, etc..... en la que van tarde y mal. Marta se pinta sola para aunar las dos caras con su patriotismo barato y hipócrita. ¿Esta señora dónde tributa? ¿No vive en Miami? En fin. Absolutamente rocambolesco. Me echo unas risas y a la vez me entristece profundamente”.

Guillermo Casanova (The Government)

“El himno de Marta Sánchez es la experiencia individual de la España que conoce, la que le ha brindado un éxito que sólo puede disfrutarse extramuros para saborear realmente sus mieles, y que para la pobre remite irremediablemente a la experiencia igualadora (aunque breve) de los aeropuertos".

The Government | Remitido

"La España que convierte a Marta Sánchez en un icono pop es, y no es su culpa, la España de la mediocridad cultural, del "si no está buena, ni lo escucho", que no es otra España que la de las élites, que culturalmente no buscan en nosotros, gentes operarias, más que el solaz de la gracieta y la velocidad para servirles el gintonic. Sus corazoncitos se llenan de una España imaginada, pero con pobres herramientas: no la conocen, ni quieren. Por eso les ha encantado Marta Sánchez, cómo no. Porque su himno no dice nada de España, sino de ellos, maravillosos receptáculos individuales de amor patrio".

"De nuevo, Marta imita a las divas americanas, como ya hiciera antes visitando a nuestras tropas en el extranjero. Su nostalgia no es de España, es del "Happy Birthday Mr. President". Y es que el burro es de donde pace".

"Y no está sola en esta parodia de lo anglosajón. Desde el "waving the flag" para ocultar los problemas, hasta la copia de teorías conspiratorias (me refiero a Rusia), parece que a Marta y sus palmeros les gustan más las cosas "a la americana" que Brooklyn a los modernos de Malasaña. La broma es la siguiente: su patriotismo de cartón oculta su verdadero interés nacional, que no es otro que la subalternidad de España y de su soberanía respecto a los intereses económicos y geopolíticos de aquella potencia. Qué gracia, la gente patriota”.

Esteban Girón (Toundra)

“Precisamente yo no puedo criticar la letra de nadie, dado que Toundra es una banda instrumental: sería bastante atrevido por mi parte criticar a nadie sobre algo que no sé hacer. Johann Cruyff no hablaba con determinada gente sobre fútbol... no discutía. Me parecería insolente. Tan insolente como el hecho de que ese siga siendo nuestro himno".

"La verdad es que tiene elementos nausebundos y términos que me dan escalofríos: “Orgullo", "mi tierra", "Dios". Y ese "si no puedo volver"... Joder, Marta. ¡Ojalá!”.

Ramon Marc Bataller (Carlos Cros, Delafé y las Flores Azules, Eh!)

“Hay dos cosas que me fascinan de la letra del himno que ha perpetrado Marta Sánchez: se infiere que está fuera de España (empieza con “Vuelvo a casa”) y ha captado la esencia del casticismo más acertadamente que Unamuno (“y no pido perdón” dice el… ¿coro?).

"No sé si escribió la letra para que lo canten los españoles que están fuera de España gracias las políticas tan patrióticas de los últimos gobiernos o si quiere que lo cantemos todos como si estuviéramos ya expatriados o huidos (¿igual es un guiño a Puigdemont?). Eso de que el espíritu mesetario es no pedir nunca disculpas… ahí le has ‘dao’, Marta. ¡Qué clarividencia! ¡Qué capacidad de síntesis! Será el momento del himno en que las voces se alzan y las pasiones se desatan henchidas de orgullo patrio. Puro clímax”.

Dani Llamas (GAS Drummers)

“La letra del himno de España de Marta(barnia) Sánchez es un episodio más del proceso de normalización que está desplegando el cuquifascismo español. En el texto se intuye aquel proverbio latino que decía "Excusation non petita, acusatio manifesta" ("y no pido perdón”), y diversas ranciedades funestas como humanizar a la patria como a una madre o amante".

"A los miles de españoles que no creemos en Dios y sí en la ciencia nos da mucha grima, y a las clases trabajadoras a las que nos piden ahorrar para pagarnos la pensión nos produce odio cuando nos habla de que, si no puede volver, le guardemos un sitio para descansar. A los pobres de España nos tocan otra vez las fosas comunes. Los españoles que viven en Miami, y los que tienen cuentas en paraísos fiscales, nos quieren volver a enseñar lo que es ser patriota. No, Martabarnia, no”.

“Tiene un estribillo rompecorazones. Uno de esos que todas las canciones de masas deben tener”

Holy Bouncer

“No sabemos si Marta ha hecho esto para hacerle la pelota a SGAE o su realmente piensa que vivimos aún en la España de finales de siglo XVIII (risas). Pobre Marta: después de volver a leer la letra, hemos llegado a pensar que a lo mejor estaba haciendo un trabajo de reinserción social por algún pequeño delito de blanqueo, o alguna mierda de estas que ahora están de moda. Pero lo hemos acabado descartando".

Holy Bouncer | Remitido

"Lo que mas nos gusta son las influencias con las que ha decidido empaparse. Por ejemplo, el mítico anuncio de turrones Suchart “Vuelve a casa por Navidad”. El súmmum de la letra llega cuando dice: “Te amo, España. A Dios le doy las gracias por nacer aquí, honrarte hasta el fin”, en lo que es en toda regla un estribillo rompecorazones. Uno de esos que todas las canciones de masas deben tener. Lo más irónico es que nuestra querida Marta viva en la soleada Miami”.

Dulze (Vecchias)

“Marta Sánchez hizo esta versión de la Marcha de Granaderos en versión balada durante su estancia en Miami, un lugar donde se sintió como cualquier inmigrante español fuera de España. Ya sabéis: igual que el que se va con una mano delante y otra detrás".

"Como ella dice, es una letra muy personal dirigida a sí misma. Y no dudo que sea su visión del país. Pero personalmente creo que las letras de los himnos han de ser consensuadas por todos: a mí esa letra no me representa, como tampoco la que hizo Sabina en 2007".

"Si de verdad queremos algo de cambio deberíamos hacer un himno desde cero: música y letra. Y no reutilizar canciones que, por asociaciones históricas, no convencen. Puestos a elegir, prefiero un himno que hable de diversidad, de las tierras y las gentes de España, de las lenguas, la gastronomía… Y por supuesto, que sea elegida por votación popular. Que hagan una gala tipo OT en La 1 y que todo el mundo vote por Twitter”.

Elena Pérez (Lizzies)

“La fechoría de Marta Sánchez es vergonzante. Una falta de respeto y un atrevimiento por su parte, especialmente teniendo en cuenta que vive en Miami. Seguramente obligada y sufriendo. La letra es simplista, con rimas vulgares y facilonas, vacía de contenido y sin credibilidad alguna. Abusa de la emoción y está completamente sobreactuada".

Elena Pérez | Remitido

"El himno de España no tiene letra. Es algo muy delicado como para tomarse la libertad de cantarlo en público. Puede resultar hiriente para muchas personas, ya sea por no compartir su nacionalismo exacerbado o por, sencillamente, tener la necesidad de arrancarse uno la orejas después de haberlo escuchado. Lo más gracioso de todo es que nuestro presidente aplaude a Marta Sanchez y recalca que representa a la perfección a cada español. Gracias, Mariano, por estar en todo siempre".

"¿Qué hubiera pasado si hubiera sido otro ser humano de nuestra gran nación el que hubiera hecho la letra, con unas características que no le gustaran tanto al gobierno? ¿Habría salido ileso? Como mínimo le habría caído una multa”.

Mueveloreina

“Bendita Marta: siempre revive de entre martinis y baños en Miami. Y de repente te sorprende con una aparición estelar como esta, lLlena de orgullo y autosatisfacción. Aún podrían haber brillado más el rojo y amarillo en su corazón, fíjate. Nosotros lo habríamos hecho aún más Borbón: bien de bigotes y uniformes. ¡Sin escatimar, hombre! Y sobre todo, sin pedir perdón”.