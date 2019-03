Monkey Week: Aún quedan festivales en los que descubrir grupos nuevos

Recuerdo a mediados de los dosmiles un concierto magnífico de Animal Collective en un escenario pequeño del Primavera Sound. Yo no sabía nada de ellos pero me acerqué a verles sola, atrapada por su sonido furioso. Unos meses después, eran los jefes de la música experimental y yo me sentía su descubridora.

La sensación la he vivido muchas veces, ese “yo les vi primero” en el que se complace el melómano y que ha estado tan asociado a la cultura festivalera antes de que los festivales se convirtieran en cartón piedra.

Por suerte, hace justo un año, un mono loco tomó mi ciudad. Monkey Week SON Estrella Galicia, el festival más ambicioso en cuanto a diversidad y apuesta por la emergencia de todo el país, decidía cambiar su ubicación original de El Puerto de Santa María a Sevilla.

Lo hizo a lo grande, en salas de todo el casco histórico, escenarios en la calle y otros en lugares más improbables, como un parking subterráneo o una pista de coches de choque. Y sobre todo, con un amplísimo cartel con músicos de rock, pop, punk, trap, hiphop...

Estaba claro: la cita no se parecía a nada de lo que nos hemos acostumbrado a ver, la exasperante letanía de festivales calcados, copias de copias que se devoran unas a otras, con grupos que durante un verano aparecen en 50 de estas radio fórmulas del directo.

Para suerte del público sevillano, Monkey Week tenía una magnífica virtud: no era previsible.

Además de la música, esta propuesta se concibe como un encuentro entre artistas, público y profesionales de la escena musical independiente (de la que de verdad lo es). Su consigna: “El lugar donde descubrir hoy las bandas del mañana”.

No puede ser más acertada: hace un año, el futuro sonoro se anticipó en Sevilla, convertida aquellos días en una ciudad de la música, en una feria de muestras, en un parque de atracciones donde artistas, productores, periodistas y público se encontraban entre concierto y concierto, cerveza o instrumento en manos, para salirse del guión y regalar al público recitales improvisados. Como en un backstage, pero sin pases vip, el área privada era todo el centro de Sevilla.

Todo esto volverá a suceder en Sevilla del 9 al 14 de octubre, en la zona de la Alameda de Hércules y sus inmediaciones. Un total de 16 espacios entre escenarios en la calle, teatros, bares, salas y discotecas, y otros lugares menos convencionales como los mencionados.

Entre los artistas de la edición destacan Baby Dee, Cabezafuego, Ms Nina, Nathy Peluso, Princess Nokia, Rocío Márquez, All La Glory, Gold Lake, Alien Tango, Favx, Vera Fauna, La Plata, El Último Vecino, Lidia Damunt y Shinova.

Probablemente estamos ante el cartel más osado y audaz de cuantos festivales se hayan programado este año. Me he hecho una playlist con algunos de estos artistas y con otros participantes en esta segunda edición de los que, por supuesto, no sé absolutamente nada. Os recomiendo que lo hagáis. No me voy a molestar en informarme demasiado sobre de qué van cada uno, voy a esperar volver a disfrutar del goce de descubrirlos defendiendo un directo en cualquier punto de mi ciudad durante Monkey Week.