La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Con un diámetro ecuatorial de 3474 km, es el quinto satélite más grande del sistema solar, mientras que en cuanto al tamaño proporcional respecto a su planeta es el satélite más grande: un cuarto del diámetro de la Tierra.

Este 2019 se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna, un hito histórico que llevaron a cabo los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins a bordo del Apolo XI. La llegada del hombre a la Luna es una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad y será recordada por siempre.

El 16 de julio de 1969 despegaba el Apolo XI desde Florida. La misión duró 8 días, 3 horas, 18 minutos y 35 segundos. Fueron más de 195 horas de viaje hasta finalmente llegar a la luna el 20 de julio de 1969. "Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad", fue la icónica frase que pronunció Neil Armstrong nada más pisar la superficie lunar.

A la luna, desde siempre, se le han atribuido poderes mágicos, y ha sido una deidad en numerosas religiones y mitologías. Además ha sido una fuente inagotable de inspiración para pintores, poetas y músicos. De las incontables canciones que hay sobre la luna estas son las que, en mi opinión, son las 11 mejores:

1. Moon River de Andy Williams

Compuesta por Henry Mancini con letra de Johnny Mercer para la película “Desayuno con diamantes”, ganó el Oscar en 1962. Cantada originalmente por Audrey Hepburn, fue interpretada en la ceremonia y se convirtió en un standard de jazz gracias a Andy Williams.

"Río de luna, más de una milla de ancho

te voy a cruzar a con estilo algún día,

viejo creador de sueños,

destrozador de corazones

adondequiera que vayas,

yo sigo tu camino."

2. Man On The Moon de REM

Canción creada por R.E.M. en 1992 sobre la vida del cómico Andy Kaufman, dio nombre a la película de Milos Forman. Hace alusión a los rumores de que la muerte de Kaufman fue fingida y los compara con los rumores de que la llegada a la luna fue mentira.

"Si creiste que pusieron a un hombre en la luna,

si crees que no esconde un as en su manga, entonces nada es genial"

3. Fly Me To The Moon de Frank Sinatra

Estándar de jazz compuesto en 1954 por Bart Howard. La versión de 1964 de Frank Sinatra está muy asociada con las misiones Apollo para viajar a la luna.

"Llévame volando hasta la Luna,

déjame jugar entre las estrellas.

Déjame ver cómo es la primavera

en Júpiter y en Marte.

En otras palabras, toma mi mano,

en otras palabras, Nena, bésame."

4. Moonlight Shadow de Mike Oldfield

La canción más pegadiza y comercial de Mike Oldfield. Un exitazo en 1983 cantado por la escocesa Maggie Reilly. Mike Oldfield afirmó que la muerte de John Lennon podría haber influido en la letra de la canción.

"Los árboles que susurran al atardecer,

llevados por la sombra de la luz de la luna,

cantan una canción de pena y aflicción,

llevados por la sombra de la luz de la luna."

5. Harvest Moon de Neil Young

La Luna de la cosecha, es la luna llena más próxima al equinoccio otoñal. Esta luna da nombre a una de las mejores canciones de la extensa carrera de Neil Young que compuso para la que fue su mujer durante más de 25 años Pegi Young.

"Porque todavía estoy enamorado de ti

quiero verte bailar otra vez

Porque todavía estoy enamorado de ti

en esta luna de cosecha."

6. Blue Moon de The Marcels

"Luna Triste (en español)" es una canción popular clásica escrita por los estadounidense Richard Rodgers y Lorenz Hart en 1934. De las infinitas versiones de este clásico he elegido la que en 1961 hizo el grupo de doo-wop The Marcels y que fue n1 a ambos lados del Alántico.

"Luna azul, ahora nunca estaré solo

sin un sueño en mi corazón

sin un amor para mi"

7. Bad Moon Rising de Creedence Clearwater Revival

Compuesta por John Fogerty "La letra de esa canción esta inspirada por una película llamada The Devil and Daniel Webster, especialmente en la escena donde un huracán arrasa con un pueblo. Al ver eso se me vino a la mente la frase "I feel the hurricane blowin', I hope you're quite prepared to die". En general esta canción trata sobre el fin del mundo."

"Veo una mala luna que se levanta

Veo problemas en el camino

Veo terremotos y luces

Veo malos tiempos hoy"

8. Moondance de Van Morrison

Van Morrison comentó sobre su composición: "Con "Moondance" escribí primero la melodía. Toqué la melodía en un saxofón soprano y entonces supe que tenía una canción, por lo que escribí una letra para acompañar a la melodía. No tengo ninguna palabra en particular para describir la canción: sofisticada es probablemente la palabra que busco. Para mí, "Moondance" es una canción sofisticada. Frank Sinatra no estaría fuera de lugar cantándola."

"Bueno, es una noche maravillosa para una danza de luna

con las estrellas arriba en tus ojos

Una noche fantástica para hacer romance

bajo la cubierta de los cielos de octubre."

9. Moonage Daydream de David Bowie

Una de las canciones de la opera rock "Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars". La canción habla de un mesías alienígena.

"Mantén tu ojo eléctrico en mí, nena,

tu pistola de rayos en mi cabeza.

Aprieta tu rostro espacial junto al mío, amor,

enloquece en una fantasía lunar, oh, sí."

10. Walking On The Moon de The Police

Uno de los singles más reconocibles de la banda The Police. Sting asegura que la escribió borracho en un hotel de Munich y que originalmente se titulaba "Walking Round The Room" por lo que decidió cambiarlo por algo más poético como la luna.

"Pasos gigantescos son los que das

caminando en la luna."

11. Pink Moon de Nick Drake

Nick Drake falleció antes de tiempo pero antes nos dejó joyas como este "Pink Moon", una canción folk desnuda llena de poesía, magia y un aura de melancolía que te atrapa.

"Lo vi escrito y lo vi decir

la luna rosa está en camino."

