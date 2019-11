Dada la situación de protestas callejeras, manifestaciones, violencia militar y revuelta que se está viviendo en Chile la primera pregunta para Javiera Mena, cantautora chilena, era obligada pero luego pasamos a hablar de discos, canciones, conciertos y música en general.

YO: ¿Cómo estás viviendo la situación en Chile?

JAVIERA MENA: Obviamente estoy super triste desde lejos viendo la situación. La verdad es que siento un profundo dolor y apoyo al pueblo totalmente. Apoyo que salgamos a las calles a reclamar las injusticias que hay en Chile que no se ven de afuera, lo dice el hashtag #chiledesperto. Rescato que el pueblo despertó pero se ve fea la cosa porque hay mucha violencia militar.

YO: ¿Por qué sacas un disco cada cuatro años?

JAVIERA: Responde más o menos a como se van dando las cosas. El primer disco estaba en una escena que recién empezaba en Chile de música que se expandía por Internet. Después el segundo disco lo hice de a poco y se ha dado así pero no es algo que yo haya planeado. La música está cambiando tanto que creo que no me voy a poder permitir ese lujo de ahora en adelante pero igual yo seguiré respetando que mis procesos creativos sean consecuentes conmigo.

YO: ¿Crees que en la época de Spotify y Youtube ha muerto el concepto de disco?

JAVIERA: También existían los singles en los años sesenta y en cambio los noventa todo el mundo quería hacer discos largos. No sé si murió el disco pero mi gente me exige discos porque yo soy full de la época discos.

YO: También ha cambiado que en los noventa era normal que un disco estuviera producido por un solo productor y ahora es más normal ver a muchos productores. ¿Por qué crees que pasa eso?

JAVIERA: Creo que es porque nadie tiene mucho tiempo, a mí me encantaría trabajar con el mismo productor pero es todo como rápido hoy en día. Para los artistas solistas es muy difícil atrapar a una persona que trabaje diez temas contigo.

YO: ¿Ha cobrado más protagonismo la figura del productor hoy en día?

JAVIERA: Depende del productor y del artista. Yo soy una artista que produzco y coproduzco las canciones con un productor que obviamente sabe mucho más de cosas que yo no domino. Pero si creo que hoy en día el productor es un artista más como el músico, el cantante y su papel ha cobrado esa fuerza.

YO: ¿Cómo fue cantar en el Sonorama con Nacho Cano?

JAVIERA: Yo soy fan de Mecano y de Nacho Cano, sobretodo de él con sus teclados. Los primeros sintes que escuché en mi vida eran del disco ‘Aidalai’ entonces conocerlo y hablar con él fue un sueño hecho realidad.

YO: ¿Harías una canción con él?

JAVIERA: Me encantaría pero él está muy metido en los musicales, va a sacar un musical llamado “Malinche”. Más adelante yo sería muy feliz.

YO: ¿Con quién te gustaría colaborar que no lo hayas hecho todavía?

JAVIERA: Me encantaría hacer algo con El Niño de Elche. Innovó increíble y me gusta que es polémico. Me hizo conectarme con Andalucía y me llama mucho la atención esa manera de cantar.

YO: Además de hacer música electrónica y con sintetizadores tú tienes un punto de cantautora.

JAVIERA: Me considero una cantautora. Yo me postularía en los Grammy como cantautora. Me siento una cantautora de música electrónica pero simplemente que en vez de la guitarra tengo un ordenador.

YO: Hay muchas mujeres con voz propia triunfando ahora desde Billie Eilish a Rosalia pasando por Dua Lipa o Lykke Li ¿Te sientes identificada con alguna de ellas?

JAVIERA: A mí me gusta mucho Charlie XCX porque reivindico el electro que es algo que a mí me encanta. Me gustan mucho los 90 y los 80, quizás me siento más en ese lado nostálgico que en el lado más urbano.