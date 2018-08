James Rhodes pide que le recomienden música española y este es el grupo que más le ha enamorado

El popular pianista y escritor británico James Rhodes reside desde hace poco en Madrid y se ha convertido en toda una sensación en redes sociales. Su amor por el Spanish Way Of Life no puede ser más puro y así lo demostró con su 'Carta de Amor a España' que se hizo viral hace un mes.

Rhodes está profundamente enamorado de España pero tenía una asignatura pendiente y esa era nuestra música. Recientemente reconocía en Twitter que "estoy bien con los libros pero con la música española no" y explicaba que “comenzaré con Rosalía y Sabina pero me encantarían algunos álbumes increíbles de música española para escuchar en vacaciones”.

Los deseos de Rhodes fueron órdenes para todos los que le siguen y en poco tiempo recibió más de 2.000 respuestas con sugerencias musicales. El aluvión de grupos y canciones sobrepasó todas las expectativas de Rhodes que aseguró que estaría ocupado hasta 2020.

Las recomendaciones iban desde Rocío Jurado a El Guincho pasando por Mala Rodríguez, Los Planetas, Radio Futura o Vetusta Morla y de todas ellas estas fueron algunas de las que más le gustaron.

Pero con lo que más esta flipando la gente es con esta confesión de Rhodes que no sabía cómo podía haber vivido todos estos años sin este grupo en concreto.

Extremoduro es para muchos una de las grandes bandas de rock español, quizás la más grande, y ha marcado la adolescencia de varias generaciones.

Pero no sólo se ha enganchado a Extremoduro, también a Calamaro, Soda Stereo, Los Piratas, Leiva, Alaska, Hombres G, Love Of Lesbian, Camarón o Los Secretos entre muchos otros.

Si tuviera que iniciar a alguien en la música española, y tuviese que hacer una selección de cosas buenas por las que empezar de los últimos cuarenta años, la playlist que ha hecho Rhodes sería el punto de partida perfecto.