Jabón o marihuana: Las anécdotas de gira de The Government, Biznaga, Its Not Not y Novedades Carminha

The Government | The Government

Guillermo Casanova (The Government)

Hace unos años tocamos en la mítica Sala Beat en Tomelloso. Me suele pasar que la naturaleza me llama justo antes de tocar, y aquella vez no fue una excepción. Para prevenir problemas con la ley, la sala tiene la precaución de quitar el pestillo de la puerta del baño, algo que de entrada me pareció preocupante.

Más preocupante fue, una vez terminada la faena, comprobar que no había papel. Había un lavabo y jabón de manos, así que con fastidio pero con cierto alivio me dispuse a asearme como buenamente se puede en esos casos. Quedaban pocos minutos para subir al escenario, que se encontraba al otro lado de la sala, y había que atravesar el nutrido grupo de asistentes (unas 200 personas: tocábamos con el mítico trío de Atlanta, Subsonics, capitaneados por un Clay Reed recuperado de sus desventuras con la heroína y en buen estado de forma).

Se imponía diligencia, así que unté jabón en mi palma, y me dispuse a asearme. Pues no acabo de empezar y abre la puerta el único hombre guineano de la sala. Y me pilla de pie, con la mano en ya saben qué parte del tiempo. El hombre, corpulento y bien vestido, me mira con una expresión que aunaba estupor, jocosidad y un destello de asco.

El intercambio de miradas duró un segundo, se pronunciaron palabras incompletas, cuyo significado primario no precisaban ningún tipo de elocuencia. Humillado, terminé mi sucia tarea tan rápido como pude. Crucé la sala, me subí a la inusualmente alta tarima de la Beat y me colgué la guitarra.

Azorado, levanté la vista para encontrarme a mi corpulento testigo, deshaciéndose en carcajadas que contagiaba a su receptiva compañía. La anécdota era, al parecer, muy divertida. En ese momento sucedió. Alzó la vista, me miró atravesando micrófono y guitarra y pude leer sus carnosos labios diciendo, "ése, ése es el tío". La pandilla se deshizo en carcajadas contemplándome.

Buenas noches, somos The Government. "Tocáis muy rápido, chavales", nos dijo Clay Reed al terminar. Muy lento me pareció a mi.

Biznaga | Biznaga

Jorge 'Milky' Martínez (Biznaga)

No recuerdo bien si fue en un pueblecito de Segovia o de Burgos. El caso es que fuimos a tocar en unas fiestas y cuando empezó el concierto Jorge, para hacerte el graciosete, dijo: 'Hola, buenas noches, somos Supersubmarina'.

La cosa es que cuando terminamos de tocar se nos acercaron un grupo de chavales que eran como los indies del pueblo, con sus barbitas, sus calcetines bien blanquitos y sus pantaloncitos pesqueros.

"Nos ha gustado mucho el directo. Sois mucho más agresivos que en disco", nos dijeron. Nos explicaron que los grupos de indie nacional es lo que necesitan: dar más caña y dejarse de gilipolleces.

A las cuatro de la mañana, ya en una tasca del pueblo y en pleno desparrame, me enteré de que realmente pensaban que éramos los putos Supersubmarina. Y, por eso, nos estaban invitando a tantos cubatas".

Its Not Not | Its Not Not

Joel (Its Not Not)

Estábamos de gira por Europa en invierno, estaba nevando y tocábamos en un garito de un pequeño pueblo de Suiza llamado Delemont. En la parte de abajo estaba la sala, una de las más pequeñas que he visto en mi vida. Y subiendo unas escaleras estaba el bar y el backstage.

Se suponía que teníamos que tocar a la hora normal, rollo a las 21 o 22 h… pero eran las 23 h y aún no había aparecido nadie. El promotor nos dijo que nos lo tomáramos con calma, nos trajo unas botellas, nos pagó el concierto por adelantado (uno de los mejor pagados de toda la gira) y nos dejó una enorme bolsa de marihuana suiza.

Y así empezamos a hacer tiempo. Cuando finalmente nos tocó subirnos al escenario eran la 1 o las 2 de la mañana. Del concierto recordamos poco: luces estroboscopicas, caídas y caras borrosas. Cuando acabamos el concierto nos llevaron a tomar algo al bar de arriba.

Era como estar en Twin Peaks: oscuro, nebuloso, todo pasaba a cámara lenta. Un hombre mayor con un gorro de cowboy y gafas de sol haciéndose pasar por ciego y pidiendo que alguien le acompañara el baño, un chico hablándole al wc mientras lo destrozaba a base de patadas, en una esquina besos prohibidos a tres bandas… Y todo el mundo actuaba como si fuera lo más normal.

Cuidado con la hierba suiza.

Novedades Carminha | Novedades Carminha

Carlangas (Novedades Carminha)

Solo hay que vernos la jeta para saber que somos de los pocos grupos que se acuerdan de meter crema hidratante en la maleta. Teniendo eso claro, además de que somos la banda más ordenada, limpia, cariñosa y con un cocimiento más exhaustivo de las ventas de carretera del planeta, lo que pasa en la gira se queda ahí para siempre, por los siglos de los siglos: tenemos una familia que nos aprecia demasiado como para que se encuentren en la prensa con lo que mola nuestro oficio.