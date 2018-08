Hablé con un montón de personas y me contaron las canciones del verano que más odian

Sé que es un tópico, pero para mí decir 'canción del verano' es decir Georgie Dann. Para mí no es sólo el 'Rey de la canción del verano', para mí Georgie Dann es un estado mental. Pronunciar palabras tan iconográficamente veraniegas como: 'chiringuito' o 'barbacoa' sin pensar en Georgie Dann, es una misión casi imposible. Todos los demás no son sino meros creadores de algún que otro 'one hit wonder', pero poco más. Nadie ha conseguido destronar al anacrónico y sempiterno Georgie. Georgie es un personaje que me fascina y obsesiona y al que habría que reivindicar más a menudo.

No han faltado candidatos que han intentado destronar sin éxito al gran Georgie. Uno de los más obstinados es sin duda Alan Duffy, más conocido como 'King África'. Un dj de house y ex miembro de una banda tributo a 'The Police' que decidió, como dicen algunos de sus amigos rockeros: “pasarse al lado oscuro”.

No recuerdo ningún verano desde el año 2000 en el que, en algún pub, bar o chiringuito, no me haya visto sorprendido por ese brutal y perturbador grito con el que arranca 'La Bomba'. Pero hay más, cómo olvidar súper-covers como 'Mamá yo quiero' o 'Paquito el chocolatero'. Sólo con nombrarlas me vienen a la cabeza flashes con fiestas a las que quizá nunca debería haber ido.

La canción del verano nunca muere, simplemente se transforma. Nuestros padres, al menos los de mi generación, en sus guateques veraniegos, bailaban y sudaban al ritmo de 'Un rayo de sol', 'Eva María', 'Vacaciones de verano', 'Cuando calienta el sol', y otras canciones con títulos explícitamente estivales, letras muy simplonas y mensajes muy inocentes. Más o menos como lo que hay ahora pero sin un franquismo o post-franquismo acechando cual asesino en serie.

Pero ni las canciones del verano de esta época ni las de los posteriores años 80 han generado demasiada animadversión entre las personas a las que les he preguntado. También es cierto que en los 80, al igual que yo, mis amigos eran niños. Quizá si hubieran salido de fiesta con Raffaella Carrá la odiarían igual que odian a King África, aunque creo que es imposible odiar a Raffaella Carrá. De hecho, reivindico 'Caliente, caliente' como una de las mejores canciones veraniegas de la historia.

'Hawaii-Bombay', 'Viaje con nosotros', 'Vamos a la playa', 'Bailando', 'La Lambada', 'La Conga'... con los 80 en general no hay demasiados problemas, los problemas empiezan en los 90 con 'La Mayonesa', 'El Venao' y 'Yo quiero bailar', tres de las más votadas.

Pero claro, si yo te digo, 'Bill y Hillary' bailando una canción española, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. Es imposible dejar fuera de la lista a una de las pesadillas sonoras más horribles de la historia y la banda sonora de la España de los 90. Evidentemente me estoy refiriendo a 'La Macarena'.

'Mueve tu Cucu', 'Tractor amarillo' o 'Amigos para siempre' se quedan un poquito por debajo en las votaciones. Una canción que han querido demoler mis encuestados y que sin embargo no puedo evitar que me alucine es 'El tiburón' de Proyecto Uno. Hace un par de días lo hablé con una amiga y me dijo que a ella le ocurría exactamente lo mismo con 'Suavemente' de Elvis Crespo. No pudimos llegar a una explicación medianamente razonable. 'La vida es un misterio'.

El 'Mambo No. 5' de Lou Bega salió en el año 99. Nada bueno podía traer el Nuevo Milenio. De hecho, el apocalíptico 'Efecto 2000' vino con canción oficial incluida, 'Follow the leader' de SBS. Creo que nunca he odiado tanto una canción.

A partir de los 2000 todo fue a peor. La canción del verano se transformó en una especie de imparable metástasis. Coyote Dax, 'La gasolina', David Civera, Raúl, Bustamante, 'El Sarandonga', 'El Aserejé', Dinio, Carlinhos Brown, 'El Koala', Juan Magán, Enrique Iglesias, Luis Fonsi, La Salchipapa, 'Cómeme el donut'...

Por cierto, esta última está muy arriba en el ranking de votaciones. Sin embargo, a mí me parece que es una canción mucho más divertida, tonta y auto-consciente de ello que el resto de las mencionadas.