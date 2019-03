Las estrellas del trap todavía no tienen películas, pero Tupac sí

En la banda sonora de la última entrega de ‘Fast & Furious’, la número ocho, puedes escuchar trap tracks de Young Thug, 2chainz, PnB Rock, Lil Uzi Vert, Quavo, Lil Yachty, Kodak Black y Migos, entre otros.

En ‘Creed’, Vince Staples, Krept & Konan o Future, acompañan a Stallone en la última entrega de ‘Rocky.’ Sofia Coppola, en ‘The Bling Ring’, cuenta con artistas que, como tantos otros, se han subido al carro del trap: Lil Wayne, Rick Ross, Chris Brown, Kanye West o Big K.R.I.T. Quiero destacar una de mis películas favoritas de los últimos años, ‘Spring Breakers’, del imprevisible e inclasificable Harmony Korine.

Un film que, antes que las anteriores, se adelantó al boom del trap, con artistas como Waka Flocka, Meek Mill o Gucci Mane, quien por cierto, también se reserva un pequeño papel. Korine lo mezclaba todo, el trap, las atmósferas sonoras de uno de los genios de la música cinematográfica, Cliff Martínez, Britney Spears y el dubstep, pero quién se acuerda ya de Skrillex, y quién sabe si le ocurrirá lo mismo al trap.

Spring Breakers | Spring Breakers

El protagonista de ‘Spring Breakers’, James Franco, hace de ‘Alien’, un gangsta rapper que representa todos los tópicos y clichés del trap. Trap en inglés significa ‘trampa’, pero también es una manera del hablar del mundo del trapicheo en los Estados Unidos.

Tipos que trapichean con droga en esquinas y callejones, quien haya visto ‘The Wire’ sabe de lo que estoy hablando. Pero como todo negocio rentable, el trap se ha convertido en el nuevo juguete de las multinacionales, y todos los días vemos a celebrities coqueteando con el Trap, haciendo dabs o bailando drop.

El sonido, la estética, el lenguaje, los gestos, allá donde mires hay trap o versiones reggaetoneras del trap. Para muchos, el trap es el rap de los hipsters. En España, MC´s y bandas como C.Tangana, PXXR GVNG, Bad Gyal, Pimp Flaco, Ms Nina o Kidd Keo, se han convertido en auténticas superstars.

Mi intención no es un rap vs. trap, ni muchísimo menos. Debemos dejar que el trap respire y ver hasta dónde llega. Al lado del rap, el trap es un bebé, y uno de los padres del rap es, sin duda, Tupac Shakur, quien este mes estrena el biopic, ‘All Eyez on Me.’

Tupac Shakur no es su nombre de nacimiento, pero su madre, la líder pacifista Afeni Shakur, se lo cambió por el del líder indígena Túpac Amaru II. Años después él y su familia se mudaron a Baltimore, otra conexión casual con ‘The Wire’, donde se matriculó en la escuela de artes en la que estudió interpretación, poesía, jazz y ballet, algo determinante en su inminente carrera.

Lo intentó como actor, incluso llegó a presentarse al casting para hacer de Bubba, en 'Forrest Gump', evidentemente no lo consiguió, lo que sí hizo fue participar en films como ‘La sombra de los culpables’ o ‘Bullet.’ También fue bailarín del grupo de rap Digital Underground. Quien quiera saber más, recomiendo el documental ‘Tupac: Resurrection.’

En 1988, 2Pac y su familia se mudaron de nuevo, esta vez a Marin City, en California, algo vital en su vida porque, pese a haber nacido en Harlem y criado en el Bronx, Tupac se convirtió en uno de los Reyes de la Costa Oeste. De hecho, él y The Notorious B.I.G, fueron grandes amigos antes de las famosas rivalidades East Cost/West Cost que acabaron con la vida de ambos artistas.

NOTORIOUS VS 2PAC 2 | Agencias

2Pac vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, y no sólo eso, sino que además, muchos medios importantes, como por ejemplo, ‘Rolling Stone’, dijeron de él que fue el mejor rapper de la historia. Lucha racial, violencia policial, guerras de bandas, vida en prisión, lujo, dinero, armas, drogas, sexo... la polémica y la controversia siempre persiguieron su vida y obra.

Todavía no sabemos si ‘All Eyez on Me’, que comparte título con su último disco, estará a altura de otras Rap & Hood Movies como: ‘Beat Street’, ‘Wild Style’, ‘Menace II Sciety’, ‘Do the right thing’, ‘8 Mile’, ‘Straight Outta Compton’, ‘Friday’, ‘Boyz On the hood’, ‘House Party’, ‘Dope’ o ‘Jucie’, en la que también actúa. Por cierto, dicen que sus últimas palabras antes de morir fueron: “Fuck You.”