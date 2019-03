10 discos que a los que deberías seguir la pista en 2017

1. Ryan Adams – 'Prisoner'

Country alternativo, folk rock y cantautor son todas etiquetas que encajan perfectamente con el prolífico Ryan Adams. 'Prisoner', que sale el 17 de febrero, es el primer disco de este genio de Jacksonville tras su divorcio de Mandy Moore y promete estar lleno de canciones rompecorazones de desamor. Como adelanto ya podemos saborear este cañonazo titulado 'Do You Still Love Me?':

2. The Shins – 'Heartworms'

El grupo de James Mercer vuelve a la carga este 10 de marzo con 'Heartworms'. Letras complejas y poéticas, melodías folk dulces y ocasionales toques de electrónica caracterizan a este grupo de pop. El proyecto personalísimo de un Mercer que esperemos vuelva a estar tan inspirado como en 2007. El primer single se llama 'Name For You':

3. Ed Sheeran – 'Divide'

El 3 de marzo de 2017 se publica en todo el mundo el tercer disco del pelirrojo más famoso de la música. Tras 'Plus' y 'Multiply', Sheeran vuelve con sus letras personales y sus melodías que enganchan en 'Divide', un disco que promete arrasar este año. Lo presentaba con dos singles 'Castle On The Hill' y 'Shape Of You', canción que ya se ha convertido en Nº1 en más de diez países, entre ellos Reino Unido y EE.UU. Si algo suena bien y funciona, ¿para qué cambiarlo?

4. Los Planetas - 'Zona temporalmente autónoma'

Son el grupo decano del indie español y sus fans han tenido que esperar siete años para escuchar nuevas canciones, que seguro promocionarán este verano en varios festivales. El disco saldrá en marzo y de él ya conocemos el single 'Espíritu Olímpico'. ¿Qué os parece?

5. Joaquín Sabina – 'Lo niego todo'

El nuevo disco de Sabina cuenta con producción de Leiva y colaboración en las letras de su amigo Benjamín Prado. El mítico cantautor ha querido “renovar un poco el aire” y buscar un sonido más fresco y rockero para este disco del que ya podemos escuchar el primer single. ¿Funcionará el tándem Sabina-Leiva? ¿Enganchará a los jóvenes y contentará a los fans de toda la vida?

6. Gorillaz - ¿?

En otoño la web de Gorillaz fue rediseñada entera y tanto Damon Albarn como Jamie Hewlett confirmaron que estaban trabajando en nuevo disco. El 19 de enero sacaban una nueva canción junto a Benjamin Clementine titulada 'Hallelujah Money', lo que parece apuntar a que tendremos nuevas canciones de 2D, Murdoc, Russel y Noodle este 2017.

7. Arcade Fire – ¿?

Todavía desconocemos los detalles del quinto disco de Win Butler y compañía, pero Arcade Fire ha asegurado que verá la luz este año. Para abrir boca podemos degustar 'I Give You Power', una canción anti-Trump que sacaron coincidiendo con la investidura del nuevo presidente de los Estados Unidos. Si el sonido de este próximo disco es más guitarrero y se parece a sus primeros trabajos, los fans más acérrimos estaremos de enhorabuena. Si por el contrario siguen explorando sonidos electrónicos, no sabría qué pensar...

8. The Killers - ¿?

Otros de los grupos de los que esperamos nueva música como el llover. Brandon Flowers confirmaba este otoño que el quinto disco de estudio de The Killers vería la luz en 2017. Este verano tocarán en España en el BBK Live y en twitter nos dejaban este adelanto.

9. Vampire Weekend – Mitsubishi Macciato

Tras la marcha de Rostam Batmanglij a principios de 2016, había incertidumbre sobre el futuro de Vampire Weekend, pero Ezra Koenig ha asegurado que siguen adelante. El nuevo disco del grupo neoyorquino, ahora en formato trío, verá la luz este año. No sabemos cuándo y no sabemos si seguirán manteniendo el nivel de sus tres primeros trabajos, pero les esperamos con ganas.

10. U2 – Songs Of Experience

Parece que la continuación de 'Songs Of Innocence' verá la luz este año y podría llevar por título 'Songs Of Experience'. Sin embargo, recientemente The Edge decía que, aunque tenían el álbum prácticamente acabado, la elección de Trump y el clima político actual haría que el trabajo se retrasase, no sabemos cuánto: “De repente el mundo ha cambiado”, declaró a Rolling Stone.

Quedan en el tintero muchos otros discos, como son los posibles álbumes de Bruce Springsteen, Lorde, Chic, Liam Gallagher, Fleet Foxes, Beck, Queens Of The Stone Age, System Of A Down, Phoenix... Habrá que estar pendiente para no perderse ninguno de estos grandes lanzamientos previstos para el 2017.