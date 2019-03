25 de diciembre... PUNK! PUNK! PUNK!

Escribir un artículo de música en navidad sin caer en el chiste de la virgen que se está peinando, no es tarea fácil. Sobre todo, si ésta se ha tornado un disparate contradictorio como sucede en la actualidad. Me refiero a la navidad, la vestal incólume lo ha sido siempre.

En el 2016, donde lo trendy es un concepto más quemado un Dauphine dejaviudas; y lo cool consiste en seguir corrientes underground alejadas de cualquier cultura dominante —la misma palabra expresada en inglés ya indica la paradoja—, pensar en la navidad, en ese fenómeno de masas consumista que nos encanta y sonroja a todos, es una fanfarronada dirigida al discurrir de nuestro presente.

Así las cosas, ya podemos ir acostumbrándonos al guirlache y al crocante, porque el turrón es muy mainstream; y olvidarnos de ese señor de color y dimensiones de un camión de bomberos, que sufre monomanía por los envoltorios horteras, y padece el síndrome de Angelman o en otras palabras, carcajada y sonrisa infinitas sumadas a la escasez de discurso :::JOJOJÓ::: o lo que es lo mismo: idiotez supina. Y disculpen que lo diga así, pero es que las cosas no están para andar con risitas, hombre.

Si a esto le sumamos que, en la capital, el que quiera luces fuera de temporada, tendrá que pagarse una copa en un cabaret o abrir un libro del siglo XVIII… ¿cómo podemos hablar entonces de villancicos? Entonces Punk punk punk, menos mal que tú sí que existes, punk de mi vida y de mi corazón, punk que perdonas y ofreces soluciones de manera omnipresente incluso para la paradójica festividad. ¿Qué nos ofreces?

Y la respuesta es sencilla, cinco villancicos lenguaraces a juego con la actualidad.

THE RAMONES: Merry Christmas I Don't Want To Fight Tonight

Con camisetas y todo. Qué quieren que les diga, casi lloro como un lactante hambriento al escuchar a uno de los iconos del CBGB cantar "Merry Christmas, I don't want to fight tonight with you". Joey Ramone: un tipo que colecciona candados y cerrojos perfectamente enumerados; que pasaba veinte veces por debajo de la puerta del camerino antes de cada actuación; que animó al resto de su grupo a participar en la campaña democrática a favor del voto juvenil “Rock The Vote”, en definitiva, un tipo genial ¿cantando en navidad?

The Pogues Featuring Kirsty MacColl: Fairytale Of New York

Algunos se empeñan en llamarlo punk folclórico, otros celtic punk, punk irlandés, etc. ¿no sobran las categorías ante tamaña preciosidad entonada por la eterna niña incomprendida, que hizo que lloriqueasen las adolescentes de media América (Kirsty MacColl), que incluso en sus comienzos llegó a abrazar la new age y negarse a colaborar con The Pogues para, más tarde, hacer semejante temazo acompañando al punk más feo, desdentado y sensible de toda Irlanda (Shane Mac Wogan)? Ahórrense la náusea, las cursiladas que acabo de decir están más que justificadas.

The Damned - There Ain't No Sanity Clause

El título y parte de la letra del tema pertenecen a uno de los juegos de palabras de los Hermanos Marx. En la película “Una noche en la ópera”, Ambos hermanos están enredados en los entresijos de un contrato comercial hasta que Groucho le menciona a Chico la cláusula de la cordura "sanity clause" a lo que Chico le responde "¡No me engañas, no hay ninguna 'santy clause'!". Teniendo en cuenta que mi inglés es de parvulario y que los juegos de palabras traducidos pierden la gracia, pueden fingir la risotada. Sin embargo, la risa se complica cuando uno reflexiona sobre lo que nos quieren decir.

Rancid- Xmas Eve (She Got Up And Left Me)

Que sí, que vale, que los Rancid no tocan punk primigenio, que forman parte de la segunda ola punk, y un montón de blablablás lavativos más. No estoy de acuerdo con las antiguallas puristas (conservadurismo + punk= arcada). Nada, ni caso. Rancid aún conservan el aliento y la mala uva de finales de los setenta, además, para cualquiera que haya nacido a mediados de los ochenta o principios de los noventa Rancid es gomina en el pelo, cigarrito gamberradas y chupa comprada por mamá. Son rápidos y sucios, e incluso a veces, como en esta canción encantadoramente sentimentaloides.

Decibelios "Voca de Dios"

Supongo que esta canción, aparte de ser puro fetiche patrio y debilidad por las boinas y el oi!, es una aproximación al auténtico ese concepto de macarra tan atractivo como denostado. Los Decibelios, a diferencia de lo que sucede en la actualidad española, no eran una suerte de raperos americanos de corte levantino sumidos en la gloria de la quincalla por vender dos posturitas de hachís. Los decibelios llevaban botas, boina y tirantes; lo suyo era la chulería, la horterada y la agresividad. Eran dobermans rabiosos y confundidos, vamos, que encontrártelos en el bar era un marrón. Sin embargo, a veces acertaban con las letras… conozco a más de uno suscribiría lo que dicen: "Navidad, fresca Navidad, sin dinero, sin currelo…Ese dios, no lo conozco a ver si me lo presentan y nos vamos a bailar […]".

SEX PISTOLS- Ivanhoe's Huddersfield Xmas 1977 documentary

Sé que en el título del artículo se anunciaban solo cinco villancicos, pero no he podido resistirme, de hecho no es un villancico. Como se puede ver en el documental Los Pistols no eran tan culebras, su último concierto fue destinado a ayudar a los hijos de los bomberos de Huddersfield –por aquel entonces en huelga.

Ahora, ¿se imaginan a Sid Vicious cantando Jingle Bells mientras baja por su chimenea? El síncope está asegurado. Sería como ver a un Béla Lugosi con un trozo digno de monumento popular, mientras canturrea y se sacude la carbonilla en el salón.