Cora Novoa, la mejor dj del año: “Los rankings de mejores djs son para los hombres y, a veces, ni aparecen mujeres”

Hace más de cien años en el centro de Europa tuvo lugar la primera celebración del día de la de mujer trabajadora. Hoy, en Madrid, se vuelve a celebrar aquel día con una manifestación que arrancará en Cibeles para terminar en Plaza de España.

Un movimiento que bien podía ser una representación de la grieta tan superable como profunda que sufre nuestra sociedad. Un movimiento que esperemos, no pare. Si además, éste va acompañado de música, la belleza empieza a tornarse insaturable.

Hablamos con la responsable de esto último, Cora Novoa, la mejor DJ del año de los premios AVN.

¿Cómo te sientes al ser el estandarte del empoderamiento de la mujer en una noche como ésta, de Día Mundial de la Mujer?

Mi objetivo no es ser un estandarte, pero entiendo que es necesario tener referentes, personas que nos inspiren y que nos hagan recordar que las cosas son posibles. Antes de que comenzáramos a tener una infraestructura sólida dentro de la escena electrónica nacional, yo buscaba mis referentes fuera de nuestras fronteras. Esos referentes eran mujeres y hombres que estaban haciendo las cosas con un lenguaje afín a mí.

Ver cómo alguien compone un álbum, gestiona un sello discográfico, pincha en festivales, presenta un programa de radio es algo inspirador y necesario, para mí era la gasolina que necesitaba para saber que se pueden hacer las cosas.

¿Por qué crees que la mujer es minoría en relación con los hombres en relación con la electrónica?

Por lo general, las mujeres solemos ocupar puestos de marketing, prensa o producción, dejando para el hombre los cargos de poder: dirección, managment, etc. Esta situación, si la llevamos a un nicho de mercado como es el de la música electrónica, se acentúa un poco más.

Creo que la clave está en tener referentes, mujeres que sean reales y que normalicen lo que hace muchos años debería de ser normal.

Me siento orgullosa de pertenecer y formar parte de dos proyectos que están luchando precisamente por crear una comunidad de mujeres dentro de la industria musical, donde haya espacio para el mentoring, donde haya una cartera de trabajo y en donde se pueda aprender las unas de las otras.

Uno es SHESAIDSO con base en Los Ángeles y con una red de mujeres en todo el mundo, y el otro es MIM, que está asentado en España y enfocado a la industria musical nacional.

Las dj neoyorquinas Christie Tran, Emma Olson y Frankie Hutchinson se han quejado de la diferencia salarial y del trato distinto que se les daba respecto a los hombres. ¿Ocurre o te ha ocurrido lo mismo en España?

Sigue existiendo el machismo en nuestra sociedad, por lo que la música electrónica no se libra de ello. Los rankings de mejores djs son para los hombres, y a veces ni aparecen mujeres, y no porque no existan mujeres con el mismo talento, relevancia, gusto musical o con una gran audiencia de personas que siguen su trabajo, sino porque el machismo es papable y está presente. Son cosas que están cambiando poco a poco, pero aún queda mucho por hacer.

Cora Novoa | Cora Novoa

¿La fundación de Seeking The Velvet tuvo algo que ver con esto?

Seeking The Velvet es mi proyecto más ambicioso. Es un sello discográfico que tiene como máxima premisa expandir la visión artística de los lanzamientos musicales un paso más allá, a través de colecciones de ropa, colaboraciones con artistas, piezas de video arte, packaging especial,…

Nuestro próximo lanzamiento es una remezcla que les he hecho a la legendaria banda de Munich Chicks On Speed y que se complementa con una edición limitada de camisetas creada por la marca de alta costura 44STORE & 44STUDIO y también por una pieza de video arte hecha por Encarni Lovexx.

Lo bonito de este lanzamiento (que se llama ‘We Are Data’) es que hemos trabajado en torno al concepto de la información digital y big data, llevándolo a la música, el arte y el diseño. De hecho en la canción original incluida en el álbum Arstravaganza han colaborado artistas de la talla de Yoko Ono o Julian Assange. Así que estamos deseando lanzarlo al público para ver las reacciones.

¿Qué papel juega la música en relación con el feminismo?

Por el momento, nunca he trabajado con el feminismo a la hora de componer música. Pero considero que las canciones son un instrumento perfecto para poder expresar nuestras ideas y sentimientos.

Me da miedo que esto se convierta en algo superficial, que la aparición de la mujer en la escena se convierta en algo trendy, en una moda, en un producto y nada más… ¿A ti?

No me da miedo. Todo depende del enfoque que una tenga, desde luego que para mí no es algo trendy, sino algo que debo hacer.

Tanto el programador del Sonar, como Nerone, opinan que programar escenarios solo para mujeres, o festivales para artistas femeninas, solo fomentaría el debate y la brecha. Me gustaría saber qué opinas de esto.

La verdadera brecha, la real, es que los festivales y los clubs sigan teniendo una “cuota” de artistas femeninas, eso es la realidad. La gente piensa que es o todo o nada, es absurdo.

De las pocas empresas que conozco (por no decir la única) que afronta con normalidad este tipo de asuntos es Ableton Live. Llevo trabajando años con ellos y tuve la suerte de poder dar una charla en su último evento LOOP en Berlin.

Son unas jornadas sobre música electrónica con mesas redondas, ponencias o actuaciones. Una de las cosas más bonitas es que había igual número de mujeres que de hombres participando en ellas como ponentes.

Eso es lo normal, eso es lo que debería de ser estándar, que haya un número similar de mujeres y hombres en un cartel, y no por el simple hecho de ser mujeres, sino porque tienen proyectos igualmente valiosos que los de muchos personas, con cosas interesantes que compartir, con seguidores en todo el mundo. Eso es lo que tiene que debería de ser la norma.

La solución no es crear escenarios de bandas femeninas, ni de programar una noche solo chicas, la solución es que todos empecemos a hacer examen de conciencia y valorar las cosas por su calidad sonora, y no por su género.

Creo que la electrónica en relación con el feminismo juega con ventaja ya que su lenguaje –sonidos puros- escapa a las garras del patriarcado…

Por desgracia, no es así. Somos todavía un nicho de mercado muy pequeño, que crece exponencialmente, pero seguimos siendo una minoría. Como te comentaba, la escena electrónica es un reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad pero a pequeña escala.

No sé, a veces me gusta pensar la textura de las pistas electrónicas como algo deshumanizado. De hecho, en casos como el tuyo me sorprendo haciéndolo, puesto que siento de alguna manera esa deshumanización —entiendo por humano una noción que se ahoga en matices machistas— como el lugar desde el que volver a plantearse cuestiones, en este caso, de género.

El trabajar con máquinas siempre ayuda a deshumanizar y desnudar a las personas. Hay proyectos como el del artista de techno Rrose, que juega con su identidad y género. Me parece superinteresante trabajar en esa línea.

Por otra parte, creo que en la electrónica en sí no hay un discurso interpretativo, al menos a primera vista. Teniendo en cuenta que “cada nervio del bailarín escucha”, sí entiendo que pueda evocar celebración, esperanza, sentimientos de comunión –aquí es donde entraría en juego el feminismo— incluso de misticismo, etc. ¿Qué piensas de esto?

Yo pienso que es igualmente interpretativo como otra canción. Todo depende de lo que quieras decir y cómo; al fin y al cabo el lienzo está vacío y lo llenas con lo que tú quieras.

¿Cuáles crees que podrían ser las vías para consolidar la presencia de la mujer en la actualidad y hacerla mayor?

Que existan referentes femeninos y tener proyectos como Shesaidso o MIM.

¿Qué dj’s tenemos que escuchar para tener claro todo esto de lo que estamos hablando?

Mujeres u hombres con las ideas claras, coherentes, con mucha personalidad y con un gusto y amor por la música infinito. Sin lugar a dudas, artistas como Austra, Paula Temple, Jimmy Edgar, Veronica Vasicka, Erol Alkan o Jori Hulkonnen.