5 canciones de Tom Petty que tienes que escuchar para despedirle

1. American Girl (1977)

Este fue el gran single del disco debut de Tom Petty and The Heartbreakers. Una de las mejores canciones de todos los tiempos según Rolling Stone, un cañonazo del estilo llamado “heartland rock” del que Petty era máximo exponente junto a Bruce Springsteen.

2. Free Fallin (1989)

Quizás su canción más conocida por el gran público. Compuesta junto a Jeff Lynne para la obra maestra de Petty “Full Moon Fever” en 1989. Otra canción que está entre las mejores de todos los tiempos según Rolling Stone y que ha aparecido en numerosos anuncios y bandas sonoras. Un canto a la libertad que escribió Tom sobre sus paseos en coche recorriendo Ventura Boulevard en Los Ángeles.

3. Learning To Fly

Otra colaboración mágica entre Petty y Jeff Lynne, esta vez para el disco "Into The Great Wide Open" que sacó en 1981 junto a The Heartbreakers. Guitarras infinitas que se sobreponen llenando cada hueco de la canción y una melodía super pegadiza. Petty asegura que la escribió después de ver una entrevista a un piloto en la tele en la que dijo: "Es fácil aprender a volar, lo difícil es aterrizar".

4. Stop Dragging My Heart Around

En 1981 Tom Petty y Mike Campbell escribieron esta canción para Stevie Nicks, el que sería el primer single de su primer disco en solitario. Petty y Nicks cantan a dúo esta historia de amor dañino y desgarrado, una de las grandes baladas de rock de siempre.

5. I Wont Back Down

Esta canción fue número uno en las listas de rock americanas durante cinco semanas en 1989. Aparte de Petty y Lynne en esta canción aparece tocando la guitarra y cantando los coros nada menos que George Harrison, mítico guitarrista de The Beatles. Toda una declaración de intenciones, no me echaré atrás.