Aretha Franklin te acogía en su iglesia cuando escuchabas su voz

Medir la magnitud de Aretha Franklin como artista es imposible. Puso 20 singles en el número 1 de la lista de R&B del Billboard y 46 singles en el top 10 entre 1967 y 2007, algo que no ha conseguido nadie. Quizás la conozcas por "Respect", "Think", "I Say A Little Prayer" o "Natural Woman" pero con más de cinco décadas de carrera los temazos que nos regaló la reina del soul son muchísimos más.

Todo comienza con el pastor baptista y destacado activista por los derechos civiles, C.L Franklin. El padre de Aretha era conocido como “La voz del milón de dolares”, ella creció rodeada de música y fue el quién hizo que aprendiera a tocar el piano, a cantar gospel y quién apoyo su carrera musical desde el principio.

Pero la vida de Aretha Franklin no fue especialmente sencilla, su padre era conocido por montar orgias legendarias y desde pequeña Aretha estuvo expuesta a un mundo de adultos. Se quedó embarazada por primera vez con 12 años y con 14 tuvo su segundo hijo, ambos fueron criados por su abuela mientras ella estaba inmersa en su carrera musical.

En 1961 con 19 años se casó con Teddy White, un proxeneta de Detroit que se convirtió en su manager, una relación tormentosa y abusiva que acabo en divorcio en 1969. La consecuencia fue que Aretha se refugió en el tabaco, el alcohol y la comida, durante años tuvo problemas de peso que la acompañarían hasta el final.

Sus primeros años en la música de la mano de Columbia records fueron prolíficos pero moderadamente exitosos. Aretha sacó once discos de estudio entre 1961 y 1967 en los que mezclaba standards, Jazz, Blues, doo-wop y rhythm and blues.

Todo cambió en 1967 con su fichaje por Atlantic records. La serie de discos que grabó la siguiente década en Nueva York, con producción de Jerry Wexler y con la Muscle Shoals Rythm Section como músicos (merecen un artículo en profundidad aparte) fueron monumentales y la encumbraron como reina absoluta del soul para siempre.

Con Aretha Franklin aprendí a respetar, aprendí a pensar, aprendí a no odiar, aprendí sobre derechos civiles, aprendí sobre el dolor de los corazones al romperse, sobre la pasión y sobre el amor más puro.

Cómo ha dicho Mick Jagger, en cualquier lugar que estuvieras Aretha Franklin te acogía en su iglesia cuando escuchabas su voz. Te has ido pero tus canciones han marcado y seguirán marcando nuestras vidas para siempre.