Salva Espín, dibujante de Deadpool para Marvel: “En el mundo del cómic hay talento, pero falta industria”

El Increíble Hulk, Capitán Amércia, Lobezno, Spiderman y el personaje de moda, Deadpool, no se han resistido a tu mano. Siendo consciente de que tu trabajo se publica en todo el mundo, ¿no te da vértigo? ¿Alguna vez has olvidado poner los pies en el suelo?

(Risas) Bueno, en mi trabajo normalmente tenemos los pies en el suelo porque no da tiempo a despegarlos. En cuanto terminamos un círculo argumental o miniserie, enseguida tenemos que empezar con el siguiente. O, al menos en mi caso, así ha sido hasta día de hoy.

¿Qué tiene Deadpool que no tengan otros personajes?

Para mí, lo que más me enganchó del personaje cuando empecé a leer sus aventuras por el ´93. Mezcla cosas estéticas muy molonas que siempre me han gustado, como los ninjas, y una personalidad desbordante sazonada con humor absurdo. Que sea un mercenario con moral creo que lo hace especialmente humano en comparación con otros superhéroes.

¿Cuál es el proyecto para Marvel que recuerdas con mayor cariño?

En general, todo lo que he hecho con Deadpool, porque cada nueva miniserie ha tenido detalles que he vivido de manera única, como por ejemplo, diseñar una nueva versión de Deadpool: Evil Deadpool, o hacer pelear a decenas de Deadpool multidimensionales en Deadpool kills Deadpool. (Risas) No puedo quedarme con algo en concreto, pero sí que tengo claro que me quedo con Deadpool.

A veces abandonas tu estudio y te cuelas en algún instituto para dar a conocer en primera persona el mundo del cómic, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Hay talento? ¿Faltan oportunidades?

Sin duda hay talento, falta industria, en concreto aquí en España. También hay una importante desinformación hacia los padres en cuanto a las oportunidades de ganarse la vida que pueden suponer las industrias culturales. Y también creo que, a día de hoy, la educación en la etapa universitaria no está bien enfocada para que una mayoría de los estudiantes de Bellas Artes puedan ganarse la vida con sus habilidades artísticas.

El predominio de personajes femeninos hipersexualizados ha sido una de las críticas más frecuentes del feminismo, ¿crees que esto ha cambiado?

Desde luego, solo hay que ver las últimas series de Marvel en las que las superheroínas son protagonistas, como la actual Ms Marvel. La base de lectores se ha diversificado, y por eso se han creado nuevos personajes o se han adaptado los ya existentes.

En plena era digital, ¿el cómic gana o pierde?

Gana, y podría ganar mucho más, porque es una herramienta ideal para la introducción a la lectura. Y en países como España, los educadores aún no están apoyándose en este arte de manera general. Pero hay datos objetivos en este sentido, como que en las bibliotecas que tienen comicteca, los préstamos de cómics superan a los de libros.

Muchos artistas piensan que nuestro país maltrata la cultura y el arte, ¿tienes la misma percepción como dibujante?

Bueno, a nivel político, en estos momentos los libros y los cómics tienen un IVA súper reducido, además de control en cuanto a porcentajes máximos de descuento, con lo que eso ayuda a que tanto compradores como vendedores se animen más fácilmente a poder adentrarse en este tipo de producto.

Socialmente (y centrándome en el comic), han tenido que venir las películas de superhéroes con su tremendo éxito para que se reivindique el valor que este tipo de historias/productos artísticos tienen en el imaginario colectivo. Y otro dato importante: a día de hoy, son una gran minoría las personas que en su armario no tienen ninguna prenda que contenga algún logo o dibujo molón de superhéroes, o cómics en general.