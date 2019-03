En el año 2005, el dibujante y guionista de cómic Paco Roca comenzó a revelarle a algunos colegas del medio sobre qué versaría su próximo tebeo. Se encontró con un muestrario de caras de póquer. “¿Que vas a escribir de abuelos? ¿Sobre la vejez? ¿Tú te das cuenta de que es el tema menos comercial que existe, Paco?”, le preguntaban.

Él siguió adelante.

Tenía claro que quería hablar sobre sus padres, que en ese momento eran muy mayores, y sobre el Alzheimer. Miró de frente al paso del tiempo, a la cercanía del final. El escenario sería una residencia de ancianos. Efectivamente, un argumento era poco vendible.

Pero Roca persistió y en 2006 vio la luz en la editorial Astiberri 'Arrugas', hoy un clásico que le valió el Premio Nacional de Cómic y una aclamada película. Más de 10 años después, el libro, editado en varias naciones (Francia, China, Corea, Finlandia...), le ha procurado su primera nominación a los Premios Eisner, los Oscars del cómic, que anualmente se entregan en la Cómic-Con de San Diego.

“Es como un hijo que va por el mundo y que, de vez en cuando, te da otra alegría. Le pierdes el rastro y sigues con tus proyectos y de pronto, sorpresa, nominación a los Eisner”, celebra.

Arrugas, de Paco Roca | Remitido

No sólo consiguió reconocimientos sino que logró que aquella obra se convirtiese en una de las grandes responsables de que los tebeos en España alcanzasen la mayoría de edad. Pocos años antes, aquí era casi impensable que un cómic tuviese la capacidad de hacernos reflexionar desde la intimidad sobre asuntos existenciales.

'Arrugas' lo logra con creces. Consigue que una vez terminada la última página, el lector repare como no lo había hecho nunca en la a menudo invisible situación de los ancianos. Me sucedió cuando lo leí: viajaba en el metro y les veía. Los bastones, la dificultad para subir las escaleras, los miembros de matrimonios que ya han celebrado las bodas de oro apoyándose los unos en los otros con sumo cariño y cuidado.

Detalle de la portada de la antología 'Spanish Fever' | Spanish Fever

Triste y optimista al mismo tiempo, narraba la peripecia de un grupo de personas que buscan los rescoldos de la vida en un asilo. Una trama que ha entusiasmado también en Estados Unidos, donde este año la ha editado el mítico Fantagraphics Books, sello que ha publicado también el volumen 'Spanish Fever', una panorámica a los nuevos autores españoles (publicada aquí por Astiberri) y coordinada por Santiago García, que compite en los Eisner por el premio de Mejor Antología.

Universo. Del ex dibujante del jueves Albert Monteys, candidato al Mejor Cómic Digital | Remitido

Los españoles nominados a los Eisner

Las noticias son aún mejores si tenemos en cuenta que Roca y García están acompañados en los Eisner por otros cinco españoles: Emma Ríos, Albert Monteys, Pere Pérez, Gabriel Hernández Walta y Florentino Flórez. Una cifra histórica cuya épica podría multiplicarse en caso de que varios de ellos pasaran de la nominación al galardón.

“Todos son buenos amigos y soy fan de su trabajo. Es muy positivo que haya todo tipo de autores en la selección, desde gente que hace cosas más personales a otros que están dibujando en lo más alto de la industria. Juntos somos una buena representación del trabajo que estamos haciendo los autores de aquí”.

Viñetas de Kim y Altarriba incluida en 'Spanish Fever' | Remitido

La particularidad de Roca es que no es, como otros de sus compañeros, un autor español que milita en las filas de la edición norteamericana. Sino un autor español que trabaja y publica en España y que ha logrado que una obra suya sea editada allí.

“Fantagraphics ha sacado lo mejor del cómic actual. Cuando yo era un autor que buscaba hacer algo diferente, di con la clave gracias a los tomos que editaban y a sus grandes autores, entre ellos Daniel Clowes, Jaime Hernández… sacan el tipo de cómic que representaba el camino que quería seguir”, celebra Roca.

El secreto del éxito

Confiesa el dibujante que en todas las industrias es complicado editar un tebeo hecho en España, país cuyo mercado carece del vigor de otros europeos, como el francés o el alemán. “'Arrugas' fue la punta de flecha, ahora que se ha publicado allí, hay varias editoriales interesadas en lanzar otras obras mías en Estados Unidos, una industria de difícil acceso, puesto que presume de una enorme producción nacional, que cada año mete en el mercado una veintena de obras que acaban siendo un referente, y que contempla al mundo entero cuando se trata de publicar a autores extranjeros”.

Viñeta de la dibujante Enma Ríos que también compite a la Mejor Antología | Remitido

Con todo, Roca asume que en la inmensidad de las viñetas norteamericanas, su 'Arrugas' continúa siendo un cómic marginal, ajeno a los best sellers.

“Se puede decir que este tipo de tebeos han despegado, sí; pero su vuelo no es muy alto si lo comparas con el resto de la producción. De todas formas, tampoco una novela suele vender mucho más. Así que diría que estamos en un buen momento, hemos conseguido llegar a un público generalista, no formado únicamente por lectores que no han crecido con el cómic y han ido accediendo a otros géneros y formas de contar historias, sino también de personas que no habían tenido una vinculación natural con el formato y que lo han descubierto a los 30, a los 40 o 50 años”.

Embajadores de una industria inexistente

Desde hace una década, prosigue, la novela gráfica ha vivido un desarrollo poderoso en nuestro país que ha catapultado al extranjero a muchos autores nacionales. Él mismo lo cuenta por el número de ferias internacionales por las que ha pasado. Sin ir más lejos, la semana que viene estará firmando en una de Alemania.

“Somos cada vez más los que hemos logrado exportar nuestro producto. Nos queda desarrollar la industria dentro de nuestras fronteras. Calidad de autores hay, lo que necesitamos son lectores que se interesen por nuestras obras”.

Actualmente, Roca está rematando una recopilación de sus 'Historias de un hombre en pijama', que Astiberri lanzará en septiembre, y un disco libro con José Manuel Casañ, el cantante de Seguridad Social, junto al que quedó para conversar durante cuatro años. “Hablamos del éxito, de perderlo, del mundo del cómic, de la creación… el resultado de esas charlas es este volumen, que saldrá en noviembre”.

Aún no sabe si acudirá a San Diego, aunque le encantaría conocer el ambiente apabullante de la madre de las convenciones del cómic.

“Fui con la película y me gustó estar allí… ya se verá. De momento, ver mi nombre entre los nominados es más que suficiente”.

