Curiosidades y excentricidades de tres escritores multimillonarios

Salman Rushdie, Auster, Isabel Allende, Murakami, Coetzee, Mary Higgins Clark… estos son algunos de los autores que están arrasando en las librerías durante 2017. Pero hoy nos vamos a centrar en tres de los Reyes Midas de la literatura actual. Sus libros los han convertido en poderosos y multimillonarios empresarios.

Y no sólo los libros, conferencias, merchandising, adaptaciones cinematográficas, son una marca de garantía a nivel empresarial y los salvavidas de miles de productoras y librerías. Ellos son Ken Follett, J.K. Rowling y Dan Brown, y los tres tienen libro para este otoño: 'Una columna de fuego,' dos nuevos 'Harry Potter' y 'Origen', respectivamente. La riqueza, la fama y el poder son generadores infalibles de personalidades excéntricas y curiosas, vamos allá.

Martin Martinsen, Simon Myles, Zachary Stone o Bernard L. Ross son algunos de los seudónimos de 'Ken Follett,' el padre de 'Los pilares de la tierra,' el libro que lo convirtió en una superstar de las letras. Pero este no ha sido su único superventas, la bibliografía del galés va camino de los 200 millones de ejemplares vendidos.

Tras su primer hit, publicó 30 títulos entre ficción y no ficción, o mejor dicho, ocho kilos y tres metros de papel, porque este es otro de sus rasgos más reconocibles, el tamaño hiperbólico de sus volúmenes. Follett es autor de más de una docena de best-sellers. Pero también es un apasionado de la política, de hecho, desde hace muchos años es miembro del Partido Laborista. Aparte del vino, la comida y Shakespeare, el escritor canta y toca la guitarra en un grupo de blues.

Joanne Rowling, es decir, 'J.K. Rowling,' es probablemente la escritora más famosa del mundo, y todo gracias a su criatura, 'Harry Potter,' personaje que se le ocurrió en 1990 mientras esperaba un tren en la estación londinense de King's Cross.

Rowling escribió su primera historia, 'Rabbit,' con sólo seis años. Sus editores pusieron sus iniciales, “J.K.” porque pensaron que los niños nunca comprarían un libro escrito por una mujer. Gracias al famoso mago pasó de ser una madre soltera que no tenía ni para fotocopias a, según el ' Sunday Times Rich List,' ser dueña de una fortuna de casi 600 millones de libras y la duodécima mujer más rica en Gran Bretaña.

De hecho, tiene más dinero que la Reina de Inglaterra. Lo más curioso de todo es que la escritora no cree en la magia.

Decir 'Dan Brown' es como decir superventas. El autor de 'El código Da Vinci' comparte con Follett su afición por la música. Incluso tiene su propio disco con canciones en castellano junto a su grupo 'Piropo.'

Su amor por España va mucho más allá. Estudió en Gijón y Sevilla. De hecho, en 'Origen,' las nuevas aventuras de Robert Langdon tienen lugar en Bilbao, Barcelona, Madrid y la citada Sevilla. Su padre es el matemático Richard G. Brown, que fue quien le despertó su afición por los códigos secretos.

Tiene unos hábitos muy estrictos y quizá algo extraños a la hora de escribir: se levanta a las 4 de la mañana y se cuelga bocabajo para estirar la espalda cual Batman. Sólo con el 'Código Da Vinci' vendió 81 millones de ejemplares en todo el mundo, uno de los diez más vendidos de la historia. Pero a pesar de ser una máquina de vender libros, y como suele suceder con los hacedores de best sellers, Brown no cuenta con el respeto y prestigio que querría, aunque no creo que sea algo que le importe demasiado.