¿Viernes 13? Te voy a contar otros slashers donde un psicópata asesina a machetazos a cuantos chavales se cruzan en su camino

El 'slasher' es un subgénero del cine de terror. Un anglicismo proveniente de la palabra 'slash', no confundir con el guitarrista de Guns N' Roses. 'Slash,' literalmente: cuchillada, corte o tajo. Muchos ya sabéis de lo que estoy hablando.

Un grupo de adolescentes viaja hasta un campamento de verano y allí empiezan a ser liquidados uno a uno por un misterioso y probablemente enmascarado asesino. Y este es precisamente el argumento de 'Viernes 13'.

El nombre del asesino, 'Jason Voorhees', nacido un viernes 13 de 1946. Más de dos metros de altura, 120 kg, una fuerza sobrehumana y una supuesta capacidad de regeneración que lo hace presuntamente inmortal.

Parece ser que Jason sufrió bullying y en una de esas cayó a un lago, su hidrocefalia hizo el resto y murió ahogado en las profundidades de 'Crystal Lake,' o eso cuentan. Y es precisamente en el campamento de Crystal Lake donde, cubierto con su inseparable máscara de hockey y armado con su arma favorita, el machete, monta esas escabechinas que tanto nos gustan.

Recuerdo que hace poco volví a ver la primera de Viernes 13 y francamente, prefiero el a veces reconfortante efecto de la nostalgia. No se trata de buscar argumentos más o menos originales o intrincados, el slasher tiene unas reglas que, una vez aceptadas, uno encontrará diferentes grados de diversidad y calidad, pero siempre teniendo en cuenta la que para casi todos es el primer slasher yanqui, 'Halloween.'

Un film que, al contrario que el anterior, continúa vigente. Apareció en 1978, dos años antes que Viernes 13, y lo dirigió el genio del género, John Carpenter. Su protagonista era un demonio con forma humana llamado 'Michael Myers.' Un producto del maltrato y el desprecio paternal. Un monstruo humano que, cuchillo en mano, mata a cuantos teenagers se cruzan en su camino.

Sus otros complementos eran un mono de mecánico y su enigmática y sugerente máscara blanca. El archifamoso tema central de la banda sonora compuesto por el propio Carpenter también es un complemento esencial de la atmósfera y el impacto de esta cinta.

Muchos fans del género y el subgénero estarán pensando, hay demasiados títulos, secuelas y remakes, el artículo es corto y es necesario quedarse sólo con unos pocos, espero que no se le pase 'Scream,' obra cumbre de otro de los maestros, Wes Craven, icono del terror y el slasher gracias, no sólo a esta sino también a 'Pesadilla en Elm Street' o 'Las colinas tienen ojos.' Pero me quedo con Scream, film que parodia al propio slasher con sabias dosis de humor negro.

En Scream se facilitan las reglas necesarias para sobrevivir a un slasher. Dos de ellas son: no practicar sexo, ya que el sexo equivale a muerte, y no beber o tomar drogas. Estas reglas nos hablan del factor pecado y de asesinos traumatizados por ese factor que, devorados por la ira y la sed de venganza, matan a quienes simbolizan esa orgía de carne, vicio y pecado: los adolescentes.

Por supuesto, otra de las reglas de oro del slasher es que siempre hay alguien, casi siempre una chica, inocente y presumiblemente virgen, que escapa de las garras del asesino, la 'Final Girl.'

Hay Final Girls muy famosas, como por ejemplo: la 'Sally Hardestyde' de 'La matanza de Texas,' un slaher Deluxe y una de las obras cumbres del terror dirigida por el recientemente fallecido Tobe Hooper. En ella, y ahí va el spoiler, Hardestyde logra escapar de la motosierra de esa especie de Ed Gein llamado Jackson 'Leatherface' Sawyer mientras éste protagoniza uno de los momentos más escalofriantes jamás filmados.

Las navidades se acercan, así que recomiendo el visionado de 'Navidades Negras,' del gran Bob Clark, autor de 'Porky´s.' Y hablando de comedias, 'Tucker & Dale contra el mal' es un sangriento e irreverente divertimento que, al igual que Scream, parodia este género de forma brillante. Y quiero acabar con tres imprescindibles del Giallo y el terror europeo: Michele Soavi, Darío Argento y Mario Bava, este último sorprendió al mundo con 'Bahía de sangre,' para casi todos, el primer slasher de la historia.