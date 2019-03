Supergirl, la serie que le da lecciones de feminismo a tu sobrina adolescente

Bajo esa capa de serie de superhéroes con disfraz más o menos colorido, poderes sobrehumanos y una obsesión enfermiza por poner al mundo en peligro y salvarlo continuamente, ‘Supergirl’ es una de los títulos más feministas que pueden verse actualmente.

Para empezar, su protagonista es Kara Danvers (Melissa Benoist), mujer y superheroína que da una lección de feminismo en cada capítulo en un mundo donde ellas llevan la voz cantante. Desde la Casa Blanca (Lynda Carter) a la villana de la segunda temporada (Teri Hatcher), una reina alienígena que quiere conquistar la Tierra. Que dos de las mujeres más poderosas en la serie estén interpretadas por las antiguas Wonder Woman y Lois Lane es toda una declaración de intenciones.

La identidad de Supergirl sana y salva | antena3.com

Como mujer, la protagonista tiene que multiplicarse para llegar a todas las obligaciones diarias que se le acumulan en la lista. Además de salvar el mundo y ser el efectivo más valioso del DEO, organización ultrasecreta del gobierno para el control de las amenazas alienígenas, Supergirl tiene una vida fuera del traje.

Es Kara Danvers, una joven noble y alegre que sueña con desarrollar su faceta como periodista. Podría con formarse con ser una superheroína, pero no, quiere desarrollar todas las facetas de su vida y no olvida (o al menos lo intenta) la profesional y la personal.

Cuando no está salvando el día, que dicen en las series del género, está indagando en la trastienda de la información en busca de la verdad para demostrarle al orco que tiene por jefe, Snapper Carr (Ian Gomez), que vale y se merece un puesto como reportera.

Además, intenta ser la mejor hermana posible para Alex (Chyler Leigh), la mejor amiga para Jimmy (Mehcad Brooks) y Winn (Jeremy Jordan) y la mejor novia para Mon-El (Chris Wood). Porque Kara es una mujer de hoy en día con el mismo estrés que cualquiera y ni siquiera tener superpoderes le puede ayudar a sobrellevarlo todo.

Feminismo en la serie

Entonces, ¿dónde está el mensaje feminista de Supergirl? Este reside en el tono y en el sentido de toda la serie. Empezando porque la protagonista es una mujer, algo poco habitual en el género de superhéroes. Jessica Jones y ellas son solo pequeños oasis en un mundo muy masculino.

La lección de feminismo que da la serie creada por Ali Adler, Greg Berlanti, Andrew Kreisberg para la CBS, que encontró refugio en The CW después de que el fantasma de la cancelación la sobrevolase, va un poco más allá de simplemente colocar a una mujer al frente.

Cat, disgustada | antena3.com

Porque Kara Danvers/Supergirl no es la única en National City. Esta es una ciudad plagada de mujeres independientes, valientes, que no se rinden, que no tienen necesidad de un apoyo masculino constante para salvar el día. Eso no quiere decir que renuncien al amor, pero ellas son las que llevan la voz cantante.

De hecho, el personaje de Mon-El, interés romántico de la protagonista, se ve aquejado del mal que suele afectar a las ‘chicas del héroe’ en este tipo de series. Y es que, aunque empieza bien, acaba convertido en una especie de simple adorno de la heroína. Como quien lleva un bolso o una bufanda.

La filosofía feminista de Cat Grant

Arropando a Kara, su hermana Alex, quien después de toda una vida dando tumbos en lo amoroso conoce a Maggie (Floriana Lima), una agente de policía que le abre los ojos a su verdadera sexualidad.

Y, por encima de todas ellas, la inimitable Cat Grant (Calista Flockhart), toda una mentora para la protagonista en cualquier terreno que pise. Ya sea en lo profesional o lo personal. Porque Grant, la todopoderosa jefa de CatCo, el imperio mediático en el que trabaja Kara. Cada vez que Grant abre la boca dice verdades como puños.

Ágil, aguda y tremendamente inteligente e independiente, tiene intervenciones para enmarcar. Pero es en su regreso para el final de la segunda temporada de Supergirl, después de una prolongada ausencia, cuando se supera. Tiene una frase para cada situación, un consejo.

Supergirl intenta ayudar a resolver un conflicto | antena3.com

¿Qué le dice a Kara cuando se ve obligada a decir adiós a Mon-El? "Lo que hace que las mujeres seamos fuertes es que tenemos el valor de ser vulnerables. Tenemos la necesidad de sentir nuestras emociones profundamente y sabemos que lo superaremos".

Y si la llaman para hacer de mediadora en una conversación casi a vida o muerte entre la líder del mundo libre y la líder alienígena que quiere conquistar la Tierra, se marca un discurso sobre la diferencia entre hombres y mujeres en una situación así que pone en evidencia a las contendientes.

"Si hubiera querido escuchar una lucha de egos me habría quedado en Washington. ¿Realmente queréis ser así? Charlatanas llenas de testosterona presumiendo de vuestras armas. Nosotras no tenemos que demostrar el tamaño de nada, somos mujeres. Somos duras pero sabias, estamos por encima de esa tontería. Así que pongámonos manos a la obra y hablemos de paz".

Supergirl | antena3.com

No se queda ahí. Continúa. "Y el futuro es femenino, todas hemos visto las camisetas. Somos tres mujeres fuertes y fantásticas, y podemos hacer lo que queramos. Así que hablemos y lleguemos a una solución armoniosa, ¿vale?", les dice. El discurso no sirve de nada, en realidad, para evitar la batalla, pero como mensaje no tiene precio.

La pena de ‘Supergirl’ es que, pese al esfuerzo de las mujeres en esta serie por ser independientes, fuertes y liderar el mundo, muchas tienen que renunciar a una vida personal satisfactoria en aras de un mayor éxito profesional. Le pasa a la propia Cat Grant, pero también a Kara, Lena Luthor (Katie McGrath)…

Triste pero real como la vida misma. Conciliar, a día de hoy, sigue siendo una misión imposible. Ni alguien con superpoderes es capaz de lograrlo al 100%. Eso sí, la segunda temporada ha dejado claro que en una pelea entre Superman y Supergirl ganaría la segunda.