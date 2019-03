¿Por qué las series siguen tan obsesionadas con el fin del mundo?

La propagación de una plaga zombi. La invasión de unas terroríficas criaturas vampíricas. La desaparición repentina del 2% de la población mundial. Una debacle nuclear que nos empuja a abandonar el planeta. Una colonización alienígena ocultada por el gobierno. La televisión moderna está repleta del fin del mundo.

El Apocalipsis ha sido un concepto tan inquietante como siempre atractivo, y la ficción catódica no tardó en hacerse eco de ello, de la icónica 'V' a la intensita 'The Leftovers', de la recordada 'Expediente X' a la popular 'The Walking Dead', de 'The Strain' y la serie B a la juvenil 'Los 100'. ¿Qué nos fascina tanto? Puede que, por un lado, las premisas extremas e imaginativas; por otro, la reflexión sobre la propia condición humana.

El fin del mundo de la última serie en acercarse al género apocalíptico (en este caso podríamos llamarlo preapocalíptico) aún no lo conocemos bien, pues plantea una cuenta atrás de cinco años, pero sabemos que tiene algo que ver con el sol. ¿Será su radiación demasiado violenta para la vida humana?

Creemos que por ahí van los tiros de 'Hard Sun', una ficción británica, de BBC, que HBO España estrenó el pasado 6 de enero. Cuenta la conspiración en la que se ven involucrados dos policías con una complicada relación, Elaine Renko (Agyness Deyn) y Charlie Hicks (Jim Sturgess), cuando investigan un aparente suicidio, que es en realidad un asesinato relacionado con el tráfico de unos documentos secretos. ¿Lograrán descubrir de qué se trata?

Gillian Anderson en 'Expediente X' | FOX

Las narrativas al filo del milenio

Neil Cross, creador de la aclamada serie 'Luther', convierte el primer capítulo de 'Hard Sun' en un cúmulo de intrigas personales, mafiosas, corporativas y políticas, donde la acción constante y las persecuciones tienen gran importancia. Al fin y al cabo, el fin del mundo no llegará hasta cinco años después, así que el interés son los intentos del gobierno para que la economía no se colapse de nuevo. Porque, ¿qué es el Apocalipsis? Así como para 'Hard Sun' es el 'thriller', para otros títulos es una reflexión existencial ('The Leftovers', 'The Walking Dead') o política ('Los 100'), o un sencillo y frenético punto de partida ('Perdidos', 'Flashforward'). Siempre significa, eso sí, la destrucción de nuestra realidad conocida, que empuja al ser humano a los límites.

Pero, ¿hasta dónde podemos rastrear el 'boom' del genero apocalíptico en las series? Lo cierto es que, si consideramos 'V' como una pionera particular, podríamos decir que fue en los 2000 cuando el fin del mundo se nos coló en casa. A rebufo de 'Perdidos' (planteaba la posibilidad de acabar con la existencia cotidiana) y de las series de 'high-concept' (giran alrededor de un suceso o misterio que parece irresoluble), en 2006 vio la luz 'Jericó', con su referencia bíblica a lo 'Armageddon', sobre una ciudad asolada por una catástrofe nuclear. No sería hasta 2010 cuando 'The Walking Dead' inaugurara una nueva etapa: las cadenas de cable empezaron a tomarse en serio los mundos fantásticos y de ciencia ficción, con violencia y debates morales.

Trump, las 'fake news' y la tecnología

Si echamos la mirada hacia atrás, es lógico que sea en la década de los 2000 cuando el fin del mundo adquiera tanto protagonismo en televisión. Años antes, al filo del milenio, la literatura ya se hizo eco de nuestro miedo a las consecuencias del cambio de dígito (las novelas del autor alemán Frank Schätzing, por ejemplo), y recordemos películas de la época como 'Armageddon', 'Independence Day', 'Deep Impact' o 'El día de mañana'. Pero hubo una serie que se adelantó a muchos de esos terrores. 'Expediente X' se estrenó en 1993, pero sobrevivió al temido efecto 2000, y alumbró un 'spin-off', 'Millennium', que trató esas inquietudes. En ellas, el Apocalipsis era una realidad, pero lo más temible era la manera en que los gobiernos lo gestionaban. O no.

Precisamente Expediente X (que regresó con su temporada 11 el pasado lunes, a Fox España) intenta recuperar esa narrativa en 2017, pero, ¿acaso tiene sentido tantos años después? Sus creadores se están esforzando en que lo tenga, adaptándola a las preocupaciones modernas más apremiantes: la radicalización ideológica (lo que llamamos era Trump), la tecnologización extrema (internet y la forma de comunicarnos), el abuso de los medios (las 'fake news' son otro ejemplo)... Tal vez las series que mejor aborden ahora el concepto del fin del mundo sean aquéllas donde no es algo tan explícito, sino más político y emocional. Concluyamos con tres casos muy probables: 'The Handmaid's Tale', 'Black Mirror' y 'Mr. Robot'. ¿Estáis de acuerdo?