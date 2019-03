¿Qué lleva a una madre a matar a un desconocido a cuchilladas?

Un día de descanso con la familia. La orilla del lago, repleta de bañistas. De repente, una canción. Cora Tannetti se levanta de la toalla, se acerca a un joven y le ataca con el cuchillo con el que segundos antes estaba pelando la fruta a su hijo.

Ésa es la premisa de 'The Sinner', y una de las escenas más impactantes de la televisión de 2017, detrás de las que se esconde una apuesta casi política. ¿Por qué hay apenas ficciones sobre mujeres asesinas?

Hace unas semanas hablábamos de 'MINDHUNTER', la serie de Netflix sobre el origen de la criminalística y la fascinación que crean los asesinos en serie, y ahora podemos disfrutar dos títulos, también de la plataforma, que abordan el crimen cometido por mujeres: 'The Sinner' y 'Alias Grace'.

La intensa experiencia de 'MINDUNTER', producida por David Fincher, autor de imprescindibles 'thrillers' como 'Seven' o 'Zodiac', nos ayudó a reflexionar sobre dos debates ya muy usuales en la investigación criminal.

Por un lado, que la mayoría de los asesinos en serie son hombres, y las víctimas, siempre mujeres. Por otro, que la educación misógina que han recibido tiene mucho que ver en lo que desencadena sus delitos. Gracias a 'The Sinner' y 'Alias Grace' podemos conocer la otra cara de la moneda: jóvenes criadas en una sociedad machista y represora que las obliga a odiarse a sí mismas, sus deseos y sus ambiciones, y en torno a ellas, juicios paralelos que perpetúan el sistema patriarcal. La mujer como pecadora por naturaleza.

'The Sinner', un 'thriller' psicológico imposible

Es precisamente esa máxima bíblica la que guía el interés de 'The Sinner'. La ficción de Netflix comienza como 'thriller' casi imposible. ¿Qué ha llevado a Cora Tannetti (espectacular Jessica Biel) a matar a ese joven al que no conoce de nada? ¿Realmente no sabe qué ha provocado esa reacción en ella o está mintiendo?

El detective Ambrosse (Bill Pullman) es el encargado de profundizar en un caso que todos dan por resuelto, y es entonces cuando la serie se despliega en algo más. En una inmersión cuidadosa en la memoria y la psicología de la asesina, un personaje tan vulnerable como gris y humano, en la línea del mejor protagonismo femenino de 2017. La resolución no es tan sutil como la premisa, pero aun así merece la pena verla.

Dos son las tramas narrativas (habrá pequeños spoilers; si los quieres evitar, salta al siguiente párrafo) que conectan 'The Sinner', creada por Derek Simonds, con discursos actuales sobre la misoginia.

Por un lado, la educación de Cora, en una familia hiperreligiosa que culpa de la enfermedad de su otra hija, la pequeña Phoebe, a los pecados que han podido cometer. Eso hace que la protagonista tenga una relación malsana con el sexo y los hombres, y que no reconozca que sus nuevas amistades (segundo elemento político) quieren prostituirla en una red de tráfico de drogas. Dos de esos ingredientes, la represión y el sexo, están también presentes en 'Alias Grace', compañera de Netflix que ha logrado la atención de la crítica.

'Alias Grace' y la hora de Margaret Atwood

En este caso, la acogida de 'Alias Grace' venía precedida por el éxito de 'The Handmaid's Tale', la distopía ganadora del triunfal Emmy de 2017, sobre una dictadura en la que se viola y se obliga a procrear a las mujeres. ¿Qué tienen en común?

Margaret Atwood es la autora de las novelas que las han inspirado. 'Alias Grace', miniserie de seis episodios, no es ciencia ficción, sino un acercamiento a la figura real de Grace Marks, una joven criada condenada por un doble asesinato en la Canadá de 1843. Creada por Sarah Polley (a la que tal vez recuerdes como protagonista de la película 'Mi vida sin mí'), es una crónica posterior a través de un personaje masculino. ¿Es Grace realmente una asesina? Si es así, ¿qué la llevó a hacerlo?

Aunque no es tan violenta ni tan impresionante como 'The Handmaid's Tale', notamos la influencia de Margaret Atwood en la frontalidad (y la mala leche) de la enigmática Grace (Sarah Gadon), que tuvo que aprender a la fuerza la hipocresía y los abusos de los que son capaces los hombres, y de eso también sabemos mucho hoy.

En un año tan importante para la presencia femenina en televisión como 2017, 'The Sinner' y 'Alias Grace' son oportunas y recomendables adiciones. Ambas se crecen cuando sus personajes son más misteriosos y más grises, y nos demuestran que las mujeres no tienen que por qué ser buenas ni ejemplares (véanse Cersei y Daenerys, de 'Juego de Tronos') para ser grandes y necesarias protagonistas.