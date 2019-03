El porno feminista cambia el rol de la mujer en la pornografía

En la línea de este estilo pornográfico, también han surgido nuevas iniciativas con el objetivo de subvertir, cuestionar o redefinir las representaciones dominantes de género, sexualidad, etnia, cuerpo o identidad.

El porno feminista se caracteriza por huir de lo convencional, por el respeto en el contexto laboral de las personas que intervienen en la creación de ese material (actrices, actores, personas que trabajan en al producción…) y por combinar diferentes géneros, tanto pornográficos (porno para mujeres, BDSM, porno lésbico, porno para parejas o porno amateur) como artísticos (performance, cine experimental…). Si quieres saber de qué hablamos exactamente, ha llegado la hora de que pases de Xvídeos y te atrevas con otros contenidos.

Pink and White

La concepción tradicional de feminidad y masculinidad se diluyen en los vídeos pornográficos que encuentras en Pink and White. La sexualidad se muestra con naturalidad y honestidad, creando un contenido donde el sexo no parece calculado sino sumamente real: cuerpos diversos, roles (butch/femme), diferentes etnias, mujeres cis, mujeres trans… Por si quedaban dudas, aquí nadie se aburre y se pueden ver desde orgasmos reales, fetichismos o prácticas BDSM hasta prácticas de sexo seguro. La directora y productora Shine Louise Houston consigue lo nunca visto: hacer porno desde la teoría queer de Judith Butler. ¿Qué mejor forma de decir que lo sexual es político?

Joy Bear

Parte de un concepto más heteronormativo, pero diferenciándose del porno mainstream dada su visión y filosofía “sex positive”. Sin duda es una buena recomendación para quienes están cansados de ese tipo de porno donde la mujer siempre es despreciada o calificada de puta por el mero hecho de manifestar deseo sexual o querer tener sexo. Entre sus vídeos se dan cita Alexei Jackson, Amber Nevada, Juan Lucho o Ava Dalush.

Four Chambers

Pura belleza artística. La combinación de sexo y cine da como resultado un realismo mágico en versión porno. La protagonista de muchos de sus vídeos es Vex Ashley, ella encarna un erotismo envolvente, místico, misterioso… Four Chambers es un proyecto bastante alejado de ese gigante que es la industria pornográfica. Se creó a partir de donación y a día de hoy continúa siendo posible gracias a una comprometida financiación comunitaria.

For The Girls

De los portales más veteranos en esto del “porno para mujeres”. Aunque no es muy transgresor en cuanto a la representación de la feminidad y la masculinidad, sí ofrece un concepto alternativo con respecto al porno tradicional. For The Girls centra sobre todo en contenidos para mujeres heterosexuales y por ello presta una mayor atención a las fantasías de estas combinando sensualidad y mucha calentura.

FrolicMe

Un portal pornográfico para disfrutar sola o en pareja. La calidad de su imagen es excepcional y la suscripción, en comparación con otras web, merece la pena. Los vídeos interraciales de FrolicMe están sumamente cuidados, exploran la fanstasía sin caer en la cosificación del otro. Erotismo, sensualidad y altas dosis de pasión se dotan de una luz natural capaz de trasladarte al sexo más real.