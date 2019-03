Las mujeres prefieren las películas de acción: ¿por qué no cambia ya Hollywood?

Es incuestionable que la revolución más importante que estamos viviendo ahora en el mundo de la cultura es el movimiento feminista Me Too de Hollywood. La publicación de los crímenes sexuales del productor Harvey Weinstein no solo ha servido para descubrir a otros cientos de agresores en el seno de la industria, sino para dar altavoz a las mujeres sobre un tema tabú y para cuestionar su infrarrepresentación en el cine.

La brecha salarial, la diferencia de calidad y cantidad entre los personajes masculinos y femeninos, la ausencia de mujeres en puestos de producción y dirección… Todo esto está también sobre la mesa. Hablamos de una estructura desigual poderosísima, pero está basada en prejuicios históricos transmitidos desde la infancia.

Uno de esos lugares comunes está en proceso de deconstrucción gracias a una encuesta que la distribuidora estadounidense Fandango publicó el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Según el sondeo, realizado a más de 3.000 mujeres, su género cinematográfico preferido es el de acción, en un 22%, y las últimas películas que decidirían ver, con un 9%, las románticas, ya sean dramas o comedias.

Las participantes también han manifestado sus intereses sobre otras cuestiones similares, y recordemos que el espectador medio que más va al cine es mujer: el 57% de las encuestadas prefiere cintas protagonizadas, escritas y dirigidas por mujeres; el 75% con repartos más diversos; y el 77% opina que los personajes femeninos están estereotipados.

Patty Jenkins y el fenómeno 'Wonder Woman'

¿A alguien le ha volado la cabeza con estos datos, sobre todo la primera afirmación? Así es, a las mujeres no solo les encanta el cine, pues son ellas quienes sostienen la taquilla como fans por encima de los hombres, sino que además prefieren las películas de acción sobre las demás. El sondeo de Fandango sirve para desmontar algunos mitos machistas sobre los que se asienta la desigualdad en Hollywood.

Tal vez el más importante es la creencia de que las productoras no conceden proyectos de gran envergadura ni grandes presupuestos ('blockbusters', vaya) a mujeres directoras porque ellas se ven más seguras con títulos pequeños e intimistas. No, solo es machismo: las 'majors' creen que los hombres son más capaces de llevarlos a buen puerto.

Por suerte, en los últimos años hemos visto cómo algunos casos puntuales parecen adelantar un cambio de paradigma, aunque la desigualdad sigue siendo indignante. Patty Jenkins se puso a los mandos de 'Wonder Woman', un éxito de taquilla que también logró buenas críticas, y se ha convertido en la directora mejor pagada de la historia.

Ava DuVernay, la realizadora negra con más proyección de Hollywood, responsable de 'Selma', que optó a los Oscar en 2016, ha dirigido 'Un pliegue en el tiempo', una película de aventuras de Disney con un presupuesto de 100 millones de dólares. También es el caso de Anna Boden ('The Affair', 'La última apuesta'), que se situará detrás de las cámaras de la esperadísima 'Captain Marvel', junto a Ryan Affleck.

Un caso histórico: el de Kathryn Bigelow

Pero lo cierto es que para hablar de directoras que se manejan estupendamente en el género de acción no tenemos que fijarnos necesariamente en la actualidad. De hecho, el ejemplo más relevante e icónico es el de una mujer que hizo historia. En 2010, Kathryn Bigelow se convirtió en la primera (y por ahora la única) realizadora en ganar el Oscar a la mejor dirección, y lo hizo por la película 'En tierra hostil', un drama ambientado en la guerra de Irak.

En 2012 revalidó su título en la fórmula bélica con 'La noche más oscura', protagonizada por Jessica Chastain. Pero también es oportuno recordar la labor de otras dos mujeres como Lesli Linka Glatter, directora de la mayoría de los capítulos de 'Homeland', y Michelle MacLaren, habitual de 'Breaking Bad'.

Esta deconstrucción del cliché de que a las mujeres no les gusta el cine de acción nos sirve para ver cómo los prejuicios afectan a las directoras que se quieren dedicar al género, pero hasta es útil para hablar del estado de la profesión en general.

La creencia de que los hombres son más hábiles con la técnica atribuida al cineasta todavía impide que muchas mujeres accedan a esos puestos de dirección, y que jóvenes que podrían considerar un futuro en el cine se sientan cohibidas por el mismo estereotipo. Esta infrarrepresentación en el apartado técnico es además el perfecto ejemplo de cómo la pescadilla se muerde la cola en Hollywood: si las mujeres no pueden dirigir ni escribir, tampoco protagonizarán, y las historias seguirán cortadas por el patrón masculino.