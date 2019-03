La miniserie que te cuenta la historia tras la máscara de Anonymous

Ahí, a la Inglaterra de 1605, es donde viaja ‘Gunpowder’, miniserie de BBC One de reciente estreno en HBO España que cuenta la historia de cómo se gestó y desbarató la conocida como Conspiración de la Pólvora. Esa que tuvo en Guy Fawkes (Tom Cullen) a su fallido brazo ejecutor y en Robert Catesby (Kit Harington), al autor intelectual.

A lo largo de tres capítulos, el guionista Ronan Bennett y el director J. Blakeson desgranan cómo un grupo de católicos urdió un plan que consistía en reunir toda la pólvora posible y necesaria para volar el Parlamento británico por los aires con sus inquilinos dentro. Esa era su vengativa forma de responder a la persecución y tortura a la que entonces eran sometidos los fieles al Vaticano, los llamados ‘papistas’.

Se les desposeía de sus bienes, se les torturaba, se les ahorcaba y desmembraba en público para acabar colgando sus cabezas en picas. A sacerdotes y fieles por igual. Todo eso se ve y se siente en ‘Gunpowder’, miniserie envuelta en un clima de continua persecución que obligaba a los católicos a celebrar su culto en la clandestinidad. Los que no habían huido a Flandes o España, intentaban sobrevivir en una Inglaterra inhóspita y cruel con ellos.

Y en ese clima de tensión, persecución y atropello violento continuo hubo un hombre, Robert Catesby, que alentado por un fuerte deseo de venganza reclutó a su primo y a algún noble más para ejecutar su plan. Un soplo les descubrió facilitando que el maquiavélico y sádico Robert Cecil (Mark Gatiss), consejero y mano derecha del rey Jaime, lograse cazar a Guy Fawkes con la manos en la pólvora. La voladura no se llevó a cabo y sus ideólogos acabaron masacrados.

Aunque el cabecilla de la revuelta fue Catesby y la miniserie se centra en su historia, su obsesión y su tenaz búsqueda de apoyos para su causa, el rostro y el nombre que se convirtieron en el icono de la Conspiración de la Pólvora, ese que ha acabado convertido en símbolo de Anonymous, es el de Fawkes. ¿Por qué? La explicación más plausible es porque durante mucho tiempo, al ser él el capturado bajo el Parlamento rodeado de pólvora, se pensó que era quien estaba detrás de todo.

Aunque en España la leyenda de Fawkes no es demasiado conocida –más allá de algún apasionado de la historia británica y/o seguidores de Alan Moore y las hermanas Wachowski– en el Reino Unido es toda una figura. Cada 5 de noviembre, día previsto para el atentado, se conmemora la fecha quemando muñecos con la cara de Fawkes. Bueno, no su cara, si no el recuerdo que se conserva de ella a través de la literatura y las caricaturas de la época.

V de Vendetta | © 2005 Warner Bros. Entertainment Inc.

El ‘Fawkes resucitado’ de ‘V de Vendetta’

Algunas fuentes dicen que la tradición de las máscaras de Fawkes data de algunos siglos atrás. Sin embargo, la que usan en Anonymous como emblema es mucho más reciente y se la deben a David Lloyd, el dibujante que ayudo a comienzos de los ochenta a recrear ese universo distópico y totalitario ideado por Alan Moore para ‘V de Vendetta’.

En dicha novela, que fue publicada por fascículos, se cuenta la historia del misterioso V, un tipo al que Lloyd describiría y dibujaría como un ‘Fawkes resucitado’. Este intenta dinamitar el sistema opresor bajo el que vive, un régimen totalitario que lo controla todo de la vida de sus ciudadanos.

El protagonista de las viñetas vive bajo el subsuelo de un Londres dominado por el Fuego Nórdico y se oculta bajo un disfraz de Fawkes: el sombrero picudo, la capa y la conocida máscara.

Esa que después se popularizó más allá de los círculos de lectores de cómics gracias a la adaptación realizada por Lana y Lilly Wachowski en 2005 con Hugo Weaving bajo ella y Natalie Portman como forzada discípula.

Lo que simboliza la máscara de Fawkes

Considerado héroe por algunos y terrorista por otros, Fawkes es uno de los personajes más populares de la historia británica. Aunque su leyenda se ha visto engrandecida a través de la cultura popular debido al escaso conocimiento del papel de Catesby y el resto de sus aliados conspiradores, su ‘rostro’ simboliza algo muy claro: la lucha de los oprimidos contra los que ejercen el poder.

En la historia real, la que cuenta ‘Gunpowder’ eran los católicos frente a los protestantes. En el cómic y la película, un denominado terrorista anarquista que se adueñaba de la imagen de Fawkes para luchar contra un régimen fascista con el mismo propósito: volar el Parlamento. En el caso de Anonymous, este colectivo de hackers –al menos en sus inicios– defiende la libertad de información a cualquier precio.

Al final todo se reduce a la lucha contra el sistema que se considera opresor. Una forma de revolución que ha encontrado en la máscara de Fawkes un icono con una historia de supervivencia religiosa y venganza detrás.