Joaquín Reyes: "Me encantaría meterme en la piel y el culo de Kim Kardashian"

Poco o nada puedo añadir a lo ya dicho sobre el término 'Chanante.' Al decirlo, una sonrisa invade mi rostro y la nostalgia se apodera de mi memoria. Hay un componente extra, que quien os habla es alguien cercano a ellos y encima natural de 'Albacete.' Así que he vivido muy de cerca 'El Boom Chanante' y el inmenso alcance de su onda expansiva. Siempre es un gusto escribir sobre ellos, y no sólo eso, sino poder tener el placer de hablar con el creador de todo esto, un cómico, dibujante, guionista, actor, presentador, y otras cuantas cosas más, llamado 'Joaquín Reyes.'

Tenemos muchas ganas de ver 'Los años Chanantes,' no sé si ya lo has podido ver, y si es así, y huyendo de cualquier tipo de spoiler, ¿nos podrías adelantar algo?, y si no lo has visto, ¿qué te gustaría ver?

No, no lo he visto, no he querido. Me daba pudor “participar”, implicarme creativamente, quiero decir; al ser parte, creí que lo mejor era dejar que otra persona, desde fuera (Pepe Colubi), contara esta historia. Por otra parte ha sido muy emocionante recordar aquellos años, echando la vista atrás estoy muy orgulloso de lo que hicimos. La Hora Chanante es el resultado del esfuerzo de un equipo de personas, no muy amplio, pero si muy comprometido; eso es lo que debería reflejar el documental. Estoy deseando verlo.

Se han cumplido quince años de la primera emisión de 'La Hora Chanante' y diez de 'Muchachada Nui,' ¿eres muy de celebrar estas efemérides o no eres excesivamente festivo o nostálgico con este tipo de cosas?

La verdad es que estas efemérides, como tú dices, me pasan desapercibidas y me las recuerdan los demás. Pero eso no quiere decir que no evoque esos programas, que no los eche de menos, intentaré explicar lo que me pasa: Por una parte, creo que lo mejor está por llegar, que aún tenemos muchas cosas que ofrecer; pero por otra tengo la sensación —nostálgica— que aquellos años son irrepetibles y que esa “magia” es muy difícil que volvamos a vivirla.

El Payaso, El Gañán, Vicentín, El loco de las coles, Súper Ñoño… sin contar las incontables imitaciones, animaciones o Retrospect. Fue una época ultra-febril de creación de personajes y sketches. ¿Cómo era vuestro modus operandi al principio de los tiempos?

Al principio hacíamos, básicamente, todo lo que se nos ocurría, dejábamos muy pocas ideas sin materializar; todo lo que teníamos en la mollera lo asacábamos. Era muy excitante. Rápidamente nos dimos cuenta que lo que teníamos entre manos era un juguete muy valioso que nos permitía llevar nuestras chorradas todo lo lejos que queríamos. Eso también es mérito de los jefes que teníamos en Paramount (Miguel Salvat y Felipe Pontón) que nos dieron muchísima confianza.

¿Hay alguna celebritie de la época Chanante/Muchachada a la que no pudiste imitar y otra de la actualidad a la que querrías imitar?

Nunca encontré el momento para parodiar a Yasir Arafat y actualmente me encantaría meterme en la piel -y el culo- de Kim Kardashian.

Los niños son fascinantes, y tú eres padre, así que me pica mucho la curiosidad saber si, en caso de que hayan visto vuestro material Chanante y Muchachada, pudieras decirme si tienen algún personaje favorito.

Los niños valoran mucho el humor y que me dedique a eso —profesionalmente— me convierte, a sus ojos, prácticamente en un súper héroe. A ellos les encanta asomarse a ese material pero yo intento dosificárselo; hay ahí muchas chuminada que podría —ahora que sus cerebros están aún tiernos— dejarles “picuetos” de por vida .

Donald Trump, Susana Díaz, Pablo Iglesias, Juan Carlos I, Franco, En 'El Intermedio' (Atresmedia), nos regalaste un buen puñado de imitaciones a cada cuál más genial y tronchante. A estas alturas, ¿hay algo que te siga sorprendiendo a la hora crear tus imitaciones?

Hombre, al hacerlas todas con el mismo acento y la misma voz, mucha sorpresa no hay, pero cada personaje, para mí, es distinto y en consecuencia la forma de abordarlos. Es difícil de explicar, pero cuando estoy maquillado hay momentos donde el personaje me posee y me salgo del guión e improviso. Esos momentos “astrales” son los que hacen que merezca la pena mi trabajo como cómico. Flipo, además, con que la gente no se haya cansado de verme hacer estas parodias manchegas.

Formasteis parte de una nueva generación de cómicos. Todos excepto Areces os profesionalizasteis en el stand-up comedy. Ahora hay decenas de cómicos y pubs con sesiones de Micro Abierto. Recientemente, una parte importante de tu trayectoria como monologuista la materializaste en el especial 'Una Y No Más' de Netflix/Globomedia, ¿qué tal fue la experiencia?

Desde Netflix me propusieron despedirme de todo mi material haciendo este show grabado y me pareció muy buena idea. En 'Una y no más' resumí mas de quince años de carrera como monologuista y claro, había bromas que hacía la tira de tiempo que no soltaba; reconozco que me asaltaron las típicas dudas: ¿Me acordaré? ¿Lo diré bien? ¿A la gente le seguirá pareciendo gracioso? Pero una vez encima del escenario lo disfruté cosa bárbara.

Teatro, cine, TV, cómics, seguimos muy de cerca todos los proyectos en los que estáis metidos la crew Chanante. En lo que respecta a ti, más allá de 'Viejóvenes' junto a Ernesto Sevilla, que está siendo un éxito. Cuéntanos un poco en qué andas metido.

Hay cositas… Estoy preparando con Ernesto un nuevo programa que será nuestra vuelta a los sketches. También estoy escribiendo una novela ¡chúpate esa mandarina!