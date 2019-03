'Hasta los huesos' pone sobre la mesa el debate de la anorexia igual que 'Por trece razones' apuntó al suicidio

Antes de hablar de 'Hasta los huesos', la película de Netflix sobre la anorexia que ha reavivado el debate de 'Por trece razones', merece la pena resaltar un par de puntos importantes en el caso de la serie también.

Por un lado, se trata de una ficción, no de un documental; no quiere decir que los creadores no tengan responsabilidad, sino que su acercamiento siempre va a ser limitado. También lo es personal, ya que la mujer que la ha escrito y dirigido, Marti Noxon (de la serie 'UnREAL') y la que la ha protagonizado, Lily Collins ('Blancanieves'), han sufrido este desorden alimentario.

Esto no implica que su relato sea universal o generacional; al contrario, es una historia particular que sirve para trazar un retrato amplio y sugerente de la joven Ellen. Aquí podéis ver el tráiler.

Por otro lado, algunos expertos han asegurado que cualquier película o serie sobre la anorexia puede ser contraproducente para personas que están sufriendo lo mismo que sus personajes, al igual que 'Por trece razones' en el caso del suicidio.

Mostrar el físico de Ellen (Collins decidió perder peso para interpretarla), su ciencia con las calorías o los consejos que intercambian los protagonistas es una decisión dura, pero eso ya se avisa al comienzo de la película. ¿Son estos apuntes una justificación o una defensa de 'Hasta los huesos' ante la polémica?

Más bien son cuestiones creativas de Perogrullo que todos deberíamos tener en cuenta antes de juzgar un producto artístico. ¿Debemos huir de temas peliagudos con tal de crear una cultura aséptica?

El tráiler trajo la controversia

Planteado todo esto, ¿de qué va 'Hasta los huesos'? ¿A qué se debe la controversia? La película que Netflix estrenó el pasado 14 de abril narra la historia de Ellen, una joven de 20 años que se decide a someterse a un nuevo tratamiento, liderado por el doctor William Beckham (a quien da vida Keanu Reeves).

La cinta aborda también las particularidades de Ellen; es cínica y algo nihilista, consciente de su enfermedad, en una situación familiar un tanto inestable (sus padres se divorciaron años atrás y su madre se ha mudado a otra ciudad), que es además conocida ya que uno de sus dibujos influyó en la muerte de otra joven. ¿Lo más original? El tono que utiliza Marti Noxon, entre el humor negro y el 'coming of age' de pelis adolescentes más populares.

Lo cierto es que muchos la condenaron antes de echarle un vistazo. 'Hasta los' huesos obtuvo críticas positivas tras su paso por festivales como Sundance o Cannes, pero la recepción del tráiler en redes sociales como Twitter generó una atmósfera bastante negativa, pues parecía reproducir estereotipos irreales y malsanos sobre la anorexia.

¿Y después de verla? 'Hasta los huesos' no es una película especialmente memorable (tras una primera parte interesante, opta por un enfoque vitalista muy facilón y un final atropellado y titubeante), pero podemos sentir que es honesta y personal. ¿Sufre algunos clichés? Quizá Noxon, aunque sabe de lo que habla, sí ha pasado muy por encima de sus personajes. ¿Es frívola? No, y se agradece su oscuridad.

No es una gran película, pero es sincera

Lo mejor de 'Hasta los huesos' es, sin duda, la forma en que construye a su protagonista, y por supuesto la interpretación de Lily Collins. Si a 'Por trece razones' se le acusó de haber sido muy simplista (nadie se suicida por razones concretas, dijeron los especialistas), el retrato de Ellen huye de los motivos, de lo categórico, y confía en nuestra interpretación.

Se nos dan detalles de su vida y su personalidad, es creativa, inteligente y nihilista, se siente sola y culpable por su enfermedad, y no encuentra a qué agarrarse para luchar. ¿Son apuntes con los que todos nos podemos identificar? Sí, porque 'Hasta los huesos' no habla solo de la anorexia, también de la fuerza de la unión, de la responsabilidad, y no debería verse como un vicio, sino como virtud.

¿Qué es lo más reprobable que podríamos decir sobre 'Hasta los huesos'? Tal vez su idea del "si tú quieres, puedes", del "échale un par", como se menciona en una conversación clave de la película, porque, ¿hasta qué punto pueden las personas con anorexia superarlo solo con fuerza de voluntad?

Estemos de acuerdo o no, debemos respetar que es la posición de su creadora y, pensemos, ella misma ha pasado por eso. 'Hasta los huesos' no es una gran película, y tal vez no la recordaremos como importante en su reflejo de los trastornos alimentarios, pero no por ello es censurable o peligrosa. Demuestra, eso sí, que la cultura está ahí para doler, mostrar y reflexionar, y conseguir que la sintamos tan sincera es el principal logro de 'Hasta los huesos'.