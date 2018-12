El hilo viral de Emil y Xaver nos enseña por qué es tan importante contar el amor homosexual de otras épocas

Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Piensa cuántas películas, novelas y series en las que haya un romance protagonista has visto en 2018. Muchas, ¿verdad? Ahora piensa cuántos de esos amores son homosexuales, ya estén protagonizados por hombres o por mujeres. Menos, ¿no? Por último, piensa cuántos de ellos están ambientados en otras épocas diferentes a la actual. Te sobran los dedos de una mano.

Por eso es tan importante lo que el guionista y dramaturgo Guillem Clua propuso el otro día en Twitter en un hilo que se ha hecho viral: la historia de Emil y Xaver, dos jóvenes rumanos que lucharon en la I Guerra Mundial y que, tras los envites de la vida y la homofobia, fueron enterrados juntos en su ciudad natal. Su éxito nos ha servido para reflexionar sobre dos cosas. Por un lado, las posibilidades narrativas de las redes sociales, aún vírgenes; por otro, que necesitamos más romances LGTB, en especial inspirados en el pasado.

No queremos contarte mucho más sobre la historia de Emil y Xaver, porque lo bonito es que lo descubras tú, y porque si hay algo más interesante que sus detalles es su intrahistoria. Por ello, hemos charlado con Guillem Clua, conocido sobre todo por las obras de teatro 'La golondrina' y 'Smiley'. ¿Qué le llevó a escribir el hilo de Twitter del momento?

"La práctica inexistencia de romances LGTB a lo largo de los tiempos, que jamás hayan sido recogidos en novelas, poemas, canciones y menos en la Historia, así en mayúsculas. Es lo primero en lo que pensé allí en Sighisoara, plantado delante de la tumba, imaginando lo bonito que sería si los dos soldados hubieran sido enterrados juntos por amor. Pero ¿cómo podría contarme nadie una historia así? ¿Cuántas historias han muerto en el olvido porque el canon heteropatriarcal jamás las tuvo en cuenta? Mi historia es una rebelión contra eso", nos cuenta el creador de este relato.

Grandes relatos en 140 caracteres

Debemos puntualizar, eso sí, para que no haya sorpresas indeseadas, que la historia de Emil y Xaver es ficción, como Clua confirmó en un comunicado. Pero, ¿es realmente tan importante?

"Hubo algo de decepción, pero no enfado. Dejé claro que mi intención no era aprovecharme de la incredulidad de nadie para subir seguidores ni divertirme a costa suya, sino llevar a cabo un acto de justicia por todas las historias LGTB que jamás han sido contadas. La ficción a veces puede ser más real que la propia realidad. Los sentimientos son tan poderosos que pueden cambiar nuestra realidad más inmediata. ¿Qué hay más real que eso?".

Es una de las razones indiscutibles de su éxito: "La gente tiene una gran necesidad de creer en el amor. Lo que hace que la gente llegue al final del hilo no es responder al misterio de cómo acabaron enterrados juntos, sino confirmar que se amaban y que su historia de amor trascendió espacio y tiempo".

Aun así, el relato de Emil y Xaver tiene un gran trabajo detrás. Y una bonita historia germinal. "Nació delante de la tumba. La tumba es lo único no ficcionado. Solo iba a pasar unas horas en Sighisoara y no tuve tiempo de recopilar mucho material. En ese momento no era mi intención hacer un hilo de Twitter, sino otra cosa: un cuento, una novela, una obra de teatro… Cuando se me ocurre todo el arco dramático, pienso que puede dar para un hilo de Twitter. Hago acopio de material gráfico de la I Guerra Mundial en internet, que retoco convenientemente, y me voy al Rastro a comprar lotes de fotos antiguas, el maletín y alguna cosa más", nos explica Guillem.

¿Y qué hay de las historias que le han inspirado? "Mi principal referencia es la obra de teatro 'Barro', de La Joven Compañía, que he escrito a cuatro manos con Nando López y que ahora mismo está en los Teatros del Canal. También la novela 'Expiación', de Ian McEwan".

Los romances que nunca nos contaron

Hay una pregunta que no podemos dejar en el tintero. ¿Por qué un guionista y dramaturgo se anima a contar una historia con tanto potencial a través de Twitter? "Me fascinan las nuevas formas de narración. Desde el famoso hilo de Bartual vi las posibilidades de llegar a un público masivo de forma inmediata y creí que era un arma poderosa para trasladar contenido más allá del mero entretenimiento. Nunca me había metido a ello por falta de tiempo e ideas atractivas hasta ahora", nos cuenta.

"Las redes sociales tienen un gran potencial en formatos transmedia, que mezclen contenido clásico audiovisual en entornos inmersivos, con interacción en tiempo real". De ahí que los fans de Emil y Xaver se hayan volcado tanto: "Me han mandado varias ilustraciones, poemas, 'collages' y mucha gente quiere escribir 'fanfics' inspirados en la historia en Wattpad… Que el público se apropie de una historia a ese nivel es un regalo para un autor".

La historia de Emil y Xaver muestra que los buenos relatos no siempre entienden de formatos, sino de personajes, de sentimientos, de atmósferas, de personalidad, de alma… Quién mejor para explicarlo que su creador: "Lo que no se cuenta no existe. En un momento de la historia digo que me parece oír las voces de Emil y Xaver diciendo eso. Y no es casualidad que la última frase del relato sea precisamente esa: 'Vuestra historia ha sido contada'. A partir de ahora el romance de los dos soldados es real en nuestras mentes. Ahora por fin existen. Y está en nuestra mano que no vuelvan a morir. O que haya muchas más historias como esta en el futuro para que rellenen los vacíos de las historias LGTB que nos fueron robadas durante siglos".

No podemos despedirnos sin resolver la última duda imprescindible. ¿Veremos pronto a Emil y Xaver en un guion o en una obra de teatro? "Sí", responde Guillem contundente.