¿Es realmente necesaria una película de emojis?

Sí. Una película sobre emoticonos. Podríamos ponernos a buscar razones y razones para intentar entender una decisión ejecutiva que huele, de lejos a idea genial para hacer dinero fácil que de primeras plantea una pregunta obvia ¿Son los emoticonos los nuevos muñecos, dirigidos a un público infantil, sobre los que hacer películas?

Es decir, se han hecho películas sobre pequeño pony, osos amorosos, Barbie, Lego, Transformers y docenas más, por lo que la presencia de una película de emoticonos puede ser el indicador de que sean tan importantes para los niños como lo fueron los juguetes tradicionales. O no.

O sencillamente han planteado de que la posibilidad de una ficción con elementos a los que todos estamos acostumbrados era una idea infalible. Puede que tengan razón. Pero la realidad es que nadie ha solicitado una película sobre circulitos con caras que andan. No hay fans tan acérrimos de los emoticonos, que sepamos.

Por tanto, queda la opción de que hayan intentado hacer un guiño moderno y ‘cool’ a la generación digital. Ese tipo de estrategia de señores que manejan muchos datos y mucho dinero con la que un día deciden que como los adolescentes usan tanto los emoticonos, es el paso lógico ofrecerles aquello con lo que se relacionan a diario.

Utilizando esa misma lógica podrían haber hecho una sobre móviles. Móviles que se hablan y se quedan sin batería y sin datos. Sería una película de terror perfecta para millenials.

Bueno, venga. Vamos a comprarle la idea. Pero, ¿de qué va? ¿Qué argumento puede tener una película de caritas? Resumiendo, Textopolis es una ciudad dentro de nuestros móviles en la que habitan los símbolos más recurridos en nuestras conversaciones telefónicas a la espera de ser seleccionados por algún usuario en su teléfono. Todos ellos tienen una única expresión facial salvo el exuberante Gene que tiene la capacidad de adoptar diferentes expresiones.

Tratando de convertirse en un emoticono normal (un poco deprimente), y ayudado por su mejor amigo, la mano de chocar los cinco, y los conocimientos de código de Jailbreak se embarcará en una aventura a través de las aplicaciones móviles para encontrar la forma de ser como el resto. Pero un peligro mayor acecha el estilo de vida de los emoticonos, y el trío protagonista deberá hacer lo imposible para impedirlo. Guau. Viajes a través de aplicaciones. Suena apasionante.

En realidad, el arco del protagonista es un argumento que nos suena de películas de ‘Antz’ o ‘La fiesta de las salchichas’, pero, teniendo en cuenta que los están tratando como juguetes, resulta prácticamente idéntico a ‘Rompe Ralph’ o ‘La Lego Película’ (de hecho la Wyldstyle es un obvio modelo para Jailbreak).

Quizá por ello el tráiler oficial no tiene gran explicación sobre este argumento oficial, lo que puede significar que ni siquiera sus creadores están muy seguros de lo que han hecho. La idea es tan pobre que con solo haber visto el desastroso resultado de una película como ‘Pixels’ podrían haberse hecho a la idea del interés por ideas como esta.

Eso sí, gracias a este interés súbito por los emoticonos, resulta que tienen bastante ganado en el terreno del marketing. Si, estamos hablando de los peluches de la caca sonriente. Que también sale en la película, por cierto, y tiene un gag más bien lamentable en el teaser. Tuvo su gracia el señor mojón de ‘South Park’.

Pero, ¿La mierda del WhatsApp?, da la impresión de que es la mascota de la nutella o algo por el estilo. Señores productores, no tiene gracia ni como chiste escatológico y además da asquito. Dicho esto, la caquita está interpretada por Patrick Stewart y parece que un buen puñado de actores como Sofia Vergara también andaban regular de líquido en la cartera. Christina Aguilera también. Una fiesta vamos.

El tráiler lleva muchos más ‘no me gusta’ que ‘me gusta’ y Sony intentó eliminar los comentarios, pero parece que tienen bastante asumido que producirla no ha sido la mejor idea. Y eso que, después de todo, igual la premisa podría dar juego como evaluación de nuestra forma de comunicarnos hoy, dejando algún detalle de subtexto interesante como esos emoticonos tristes que no pueden mostrar felicidad ni en sus momentos de más júbilo, o lo que es más oscuro aún, los sonrientes, ocultando bajo esa sonrisa cualquier sentimiento que vaya desde la pena al dolor más grande.

Si esa terrible dualidad se trasladara de alguna forma a algún comentario sobre nuestra personalidad online, cómo esta se limita por el canal tan estrecho de los textos, puede que este proyecto pudiera atraer el interés de alguien pero, a quién queremos engañar, en un presente de mensajes de audio y vídeos en directo una película sobre emoticonos resulta un poco apolillado y a trasmano de la realidad actual, casi un poquito como el meme del señor Burns hípster.