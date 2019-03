Yo digo que me violó. Él, que no. ¿Quién dice la verdad?

Aún así, pese a que se descubre más bien pronto quién dice la verdad, los dos primeros capítulos son un auténtico vaivén de cambios de opinión y estado emocional. El espectador se encuentra con dos versiones de una misma historia y debe, como si fuese un agente de policía más, intentar dilucidar quién de los dos dice la verdad. Prejuzgar y tirar de ideas preconcebidas resulta casi inevitable.

A un lado está la supuesta víctima, Laura (Joanne Froggatt), una profesora de instituto que acaba de romper una relación y que decide aceptar la invitación a cenar de Andrew (Ioan Gruffudd), un cirujano de éxito compañero de trabajo de su hermana que, además, es el padre de uno de sus alumnos. Quedan, cenan, beben, conversan, él sube a casa de ella y lo siguiente que se ve es a Laura levantándose de su cama, desorientada, sin bragas y convencida de que ha sido violada.

Y ahí es donde empieza el incómodo juego para el espectador. Porque ella dice que sí, que Andrew la forzó. Pero en realidad no recuerda nada de lo que pasó y en la pantalla no se ha visto la escena en cuestión. Quizá bebió demasiado –se la ve ingerir mucho vino– y estaba tan borracha que no se acuerda. Andrew, por su parte, defiende su inocencia. ¿Por qué iba a enviarla un mensaje al día siguiente diciéndola que lo había pasado genial si la había violado?

Las pistas a favor de una versión y de otra se van sucediendo. De manera que cuando crees estar convencido de que ella dice la verdad, algo te hace cambiar de opinión. ¿Y si realmente ella está loca, se lo ha inventado y él es la víctima? Podría ser. ¿Cómo alguien tan encantador puede ser un violador?

Liar | HBO España

Ese es el perturbador juego que plantea ‘Liar’ el primer tercio de la temporada, compuesta de seis episodios. Entonces, cuando el espectador ya no sabe qué pensar ni a quién creer y antes de que se canse de ello, los hermanos Williams le quitan la careta a Andrew. “Eres un lobo con piel de cordero”, le dice en una escena Laura al cirujano. Y, efectivamente, esa es la clave de ‘Liar’, donde las mentiras y el daño que provocan a su alrededor lo son todo. Mentira y falsedad.

Bajo esa fachada de hombre de éxito, viudo doliente –su mujer se suicidó– y padre del año se encuentra un auténtico depredador demasiado inteligente para ser capturado. Sabe elegir a sus víctimas y ocultar su rastro. Se aprovecha de esa vergüenza que sienten las mujeres a las que ha violado por el abuso en sí y por la estigmatización por parte de una sociedad que no sabe cómo lidiar con ello. Déjalo estar, sigue adelante, le dicen a Laura algunos allegados.

Liar | HBO

¿Cómo seguir adelante después de esto? ¿Cómo cruzarte con tu agresor por la calle, en el instituto, en un restaurante y hacer como si nada? ¿Cómo superar que, encima, el caradura tenga la desfachatez de denunciarte por injurias porque en un ataque de ira publicaste tu verdad, la verdad, en su perfil público del hospital? Laura no se rinde. No es de esas. No es de las que lo deja estar. Ya lo hizo una vez y eso ha jugado en su contra ahora.

Pasados los dos primeros episodios el juego que plantea ‘Liar’ pasa del tomar partido por una u otra versión a ponerse todos del lado de la víctima deseando que ese monstruo que viola a mujeres impunemente sea capturado. Eso y que Laura, que todas las Laura del mundo, tenga su justicia, en todos los sentidos. Si en ‘Liar’ la protagonista lo consigue o no, mejor que cada uno lo descubra por sí mismo y acepte la invitación de los hermanos Williams, maestros del thriller británico reciente.